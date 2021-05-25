CHP’li Alpay Antmen'den ‘kayıp ilanı’: Görevini yapacak Cumhuriyet Savcısı aranıyor!

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Sedat Peker'in iddiaları sonrası başlatılmayan soruşturmaları eleştirerek, "Görevini yapacak Cumhuriyet Savcısı aranıyor!" ilanı verdi.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2021 Salı, 09:18
CHP’li Alpay Antmen'den ‘kayıp ilanı’: Görevini yapacak Cumhuriyet Savcısı aranıyor!
Abone Ol google-news

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in çektiği ve birbirinden dikkat çekici iddiaları dile getirdiği videolarıyla ilgili henüz kapsamlı bir soruşturma başlatılmazken, CHP’nin hukukçu milletvekillerinden Alpay Antmen, yargı sistemini eleştirmek amacıyla gazetemiz BirGün’e kinayeli bir ilan verdi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Sedat Peker’in iddialarının soruşturulması konusunda verdiği ironik ilanda, Cumhuriyet Savcılarına hem eleştiride hem de çağrıda bulundu.

“Kayıp Aranıyor” başlıklı ilanda Antmen, şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde sadece Türkiye’yi değil, dünyayı da sarsan iktidar-mafya-katliam-uyuşturucu iddialarını soruşturarak harekete geçecek; ülkemiz üzerindeki karanlık ve kirli elleri ortaya çıkarmak için görevini yapacak bir Cumhuriyet Savcısı aranıyor.”


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler