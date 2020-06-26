CHP’li Altay, AKP’lilerin barolarla ilgili yasa teklifi için yaptığı ziyareti değerlendirdi: Müzakere edilecek bir yanı dahi yok

26 Haziran 2020 Cuma, 06:00

CHP’li Altay, TBMM basın kapısı önünde yaptığı açıklamada, iktidardan Türkiye’nin sorunlarıyla ilgili önerilere karşı cevap alamadıklarını ifade etti. Siyasette söz vermenin çok kolay, asıl önemli olanın ise milletin yüzüne bakmak olduğunu kaydeden Altay, “3600 meselesi Türkiye’nin öncelikli meselelerindendir” dedi.

Türk polisinin şehit olmaktan korkmadığını ancak emekli olmaktan korktuğunu ifade eden Altay, “Hükümetin buna seyirci kalması tahammül edilebilir bir durum değildir” dedi. AKP grup başkanvekillerinin önceki gün muhalefeti ziyaret ettiğini anımsatan Altay, “İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü kara mantığıyla gelmişler” dedi.

Teklifin siyasi ahlaktan yoksun bir teklif olduğunu kaydeden Altay, iktidarın mealen barolardan rahatsız olduğu için onları bölmek istediğini ifade etti. Altay, şunları söyledi: “Teklifleri şunu getiriyor: Bir ilde 30’dan az olmamak kaydıyla ildeki toplam avukat sayısının yüzde 10’unu bulan baro kursun. Ya da en az 2 bin avukat olan bir ilde yüzde 10’u -yani 200’ü- bulan her avukat grubu baro kursun. Ya da 5 bin ve üstü avukat olan illerde -böyle 7 ilimiz var- 2 bin avukat bir araya geldiğinde baro kurulsun. AK Parti diyor ki, orta ölçekli illerde 2 baro olsun -birisi AK baro olsun- İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde çok baro olsun. Orada Pelikan baro ayrı, AK baro ayrı olacak. Bu teklifle 25 baro İstanbul’da kurulabilecek.”

İktidarın memleketteki kaotik ortamın adliyelerde de oluşması için her şeyi yaptığını belirten Altay, “Mesele şu: TBB’ye hâkim olmak istiyorlar. Hâkim olamadıkları baroları bölmek suretiyle barocuklar üreterek adliyeye siyaset tohumu ekmek istiyorlar. Teklifin üzerinde müzakere dahi edilecek bir yanı yoktur” dedi.

‘TALİMATI DOĞRU BULMUYORUZ’

Mümtaz Er Türköne hakkındaki davanın henüz kesinleşmeden MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Yeniden değerlendirilsin” açıklamasının bir talimat olduğunu kaydeden Altay, “Bunu doğru bulmuyoruz. Çok sayıda yanlış karar olduğunu biliyoruz. Birçok hükmün yeniden yargılanma noktasında değerlendirilmesi zarurettir” diye konuştu.

TBB’DE FEYZİOĞLU’NA TEPKİ İSTİFALARI

Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) Metin Feyzioğlu’na yönelik tepkiler artarken Adli Yardım Komisyonu’ndaki 6 üyenin dördü, İnsan Hakları Merkezi’nde ise 2 üye istifa etti. Avukatlar, Sibel Torun, Cem Cemal Coşkan, Ferhat Karataş ve Bayram Baykal görevden ayrıldı. Daha önce de TBB İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri Mustafa Kemal Karahan ve TBB Adli Yardım Üst Kurulu üyesi Bayram Baykal da istifa etmişti.