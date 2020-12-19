CHP'li Altay: 'İnönü kadar başınıza taş düşsün desem ayıp olur'

19 Aralık 2020 Cumartesi, 16:25

TBMM Genel Kurulu’nda 2021 bütçesinin görüşmeleri sonlanırken konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve Cumhur İttifakı’na teşekkür ederken muhalefete yer vermemesine tepki gösterildi. Bütçe görüşmelerinin son gününde sık sık gündeme gelen 'diktatör' tartışması Oktay'ın konuşmasıyla yeniden alevlendi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Oktay’a “Bize? Bize? Bu kadar katkı verdik, bu kadar eleştirdik, sizi yoldan çıkarmamaya çalıştık. Bize teşekkür yok mu?” diye sordu. Altay’ın bu çıkışı teşekkür tartışmasına döndü. Kürsüye çıkan Altay’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Almanya Şansölyesi Adolf Hitler, SSCB Komünist Parti Genel Sekreteri Josef Stalin ve ABD Başkanı Donald Trump’a benzetmesiyle tartışma büyüdü.

Konu eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye gelince CHP’li Altay, AKP’lilere “Bu İnönü ile zorunuz ne sizin. İnönü kadar başınıza taş düşsün desem ayıp olur” dedi.

İnönü tartışması Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY (Devamla) - Sayın Bakanlarımıza, yine, aynı Cumhur İttifakı çatısı altında destek veren milletvekillerimize ve Sayın Genel Başkan Bahçeli'ye teşekkürlerimi sunuyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

ENGİN ALTAY (CHP İstanbul Milletvekili) - Bize? Bize? Bu kadar katkı verdik, bu kadar eleştirdik, sizi yoldan çıkarmamaya çalıştık. Bize teşekkür yok mu?

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (AKP Çankırı Milletvekili) - Etti etti, duymadın mı?

ENGİN ALTAY (CHP İstanbul Milletvekili) - Bize niye etmiyor ya?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY (Devamla) - Yeni yılınızı şimdiden tebrik ediyor, salgının oluşturduğu zorluklarla geçen 2020'nin ardından 2021 yılının sağlık ve huzur dolu geçmesini temenni ediyorum. Bu düşüncelerle 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'mizin bir kez daha ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Başkanım…

BAŞKAN - Sayın Altay…

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı kürsüdeki konuşmasının "Altıda birlik" kısmında partimize sataştı dersem hafif kalır, hakaret etti.

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (AKP Çankırı Milletvekili) - Hakaret yok.

….

ENGİN ALTAY (İstanbul) - Sayın Başkanım, teşekkür ederim.

Sizinle, Parlamentodaki bütün grupların temsilcileriyle Azerbaycan'a gittik, bizi götürdünüz, teşekkür ederim, keşke Cumhurbaşkanı da Kıbrıs'a ve Azerbaycan'a Parlamentodaki bütün siyasi parti gruplarından birer temsilci davet etseydi diye düşünüyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Bu İnönü'yle zorunuz ne sizin ya? "İnönü kadar başınıza taş düşsün." desem ayıp olur. (CHP sıralarından alkışlar)

İkincisi, hakikaten, cumhuriyet tarihinde herkesin kusuru, eksiği olabilir; siyasetçiler eleştirilir, eleştirilmeyecek olan belli, bizim kimi eleştiremeyeceğimiz belli inancımız vesaire gereği ama bir vefa olur ya, bir vefa olur ya. Türkiye'nin içinde bulunduğu o koşullarda -yani ömrü savaş cephelerinde geçmiş- üstelik devletin anahtarını kendi iradesiyle, çok partili hayata geçerek cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak için, Demokrat Partiye devrettiği gece "Bu benim en büyük siyasi zaferim." diyebilen bir yüce insanla didişmek bu milletin vicdanında karşılık bulmaz. (CHP sıralarından alkışlar)

Azerbaycan'a yüksek hassasiyetimiz hepimizin var ama keşke 14 Ekim 2009'da Bursa'da Azeri bayraklarını yasaklatmasaydınız, polise toplatmasaydınız. (CHP sıralarından alkışlar)

….

ENGİN ALTAY (Devamla) - Minnettar kalırım.

Franco'ya… Danışmanlara dedim ki: Biraz bakın bu adama. Yahu Kur'an çarpsın, yerli ve millî ya, yerli ve millî Franco.

HASAN ÇİLEZ (AKP Amasya Milletvekili) - Franco sizin olsun sizin, hayrını görün.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Yani Franco'da da İspanyolluk, Katoliklik çok ön planda. Şimdi, bizim tabii, Cumhurbaşkanımızın "Ben gidersem tek devlet biter, tek bayrak biter." paranoyası onun kendi işi de. Bir benzerlik şu ama: "Ben düşersem Almanya yok olur." demiş Hitler, Almanya yok olmadı. "Ben gittiğimde kapitalistler sizi kör kedi yavruları gibi boğacak." demiş Stalin, orada duruyor, kimse boğulmadı. "Beni azlederseniz piyasalar çöker, herkes yoksullaşır." demiş Trump, bir şey olmadı. "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." (CHP sıralarından ayakta alkışlar, İYİ PARTİ sıralarından alkışlar) İşte budur olay, olay budur kardeşim. Kimseye bağlı değiliz."