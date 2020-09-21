CHP'li Antmen 'Akkuyu santrali önce doğayı, sonra işçileri vurdu'
Doğa harikası Mersin Akkuyu'yu adeta çöle çeviren Akkuyu Nükleer Santrali bu kez de işçilerin isyanıyla gündeme geldi. Aylardır maaşlarını alamayan, servis konusunda sıkıntı yaşayan işçiler, Akkuyu'da yolu kapatarak eylem yaptı.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen "Akkuyu Nükleer Santral inşaatı önce doğayı, şimdi de işçileri vurdu. Yarın tüm Mersin'i vuracak" dedi.
Antmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Akkuyu'da inşaatın Covid-19 sürecinde dahi devam ettirildiğini belirterek "Koronavirüs salgını başladığından beri inşaat hiç durmadı. Birçok işçi sağlıksız ortamda çalıştırıldı. Hastalığa yakalanan işçiler var. Doğru dürüst test dahi yapılmadı. 6 bine yakın işçi şu anda hastalık riski ile karşı karşıya. Bu yetmezmiş gibi ne maaşlarını alabiliyorlar ne de doğru dürüst bir servis olanağına sahipler. Bunun adı zorbalıktır, köleliktir ve sömürüdür. İşçilerin canı ranta ve inşaata kurban ediliyor. Akkuyu Nükleer İnşaatını derhal durdurun. Katliamlara son verin" dedi.
Antmen, Mersin Akkuyu'da çok büyük bir doğa katliamı yaşandığının altını çizerek "Daha şimdiden Mersin Akkuyu'ya nükleer bir bomba düşmüş gibi. Binlerce ağaç kesildi. Hayvanlar yerinden oldu. Önce doğa şimdi de işçiler bu katliamdan nasibini aldı. Yarın bir patlamada yaşanacak felaket Çernobil'i bile aratır. Reaktörün geleceği kısım kendi kendine iki kere çatladı. Orası deprem bölgesi. İnşaat alanının altı bataklık. Tüm Mersin saatli bir nükleer bombanın üzerinde duruyor" ifadelerini kullandı.
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