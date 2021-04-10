CHP'li Antmen: Avukatlara öncelik verilsin

10 Nisan 2021 Cumartesi, 12:04

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Avukatların Covid-19 aşı önceliğine alınması için kanun teklifi verdi.



Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda değişiklik yapılması için kanun teklifi veren CHP'li Antmen, "Türkiye’de ilk vakanın açıklandığı 10 Mart 2020’den; 8 Nisan 2021 tarihine geçen süredeki vaka sayısı 3.633.925’tir. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 32.943’tür. Ülkemizde çok sayıda ölümlere yol açan ve günlük vefat sayılarının 300’lere yaklaştığı koronavirüs salgınından etkilenen kesimlerin başında avukatlar da gelmektedir." dedi.

ANTMEN: AVUKATLARIN RİSKLİ GRUPTA TANIMLANMASI GEREKİYOR

Teklifinde, avukatların yargı faaliyetine katılan diğer unsurlardan farklı olarak çok sayıda insan ile çok farklı zaman ve mekanlarda görüşme yaptıklarını belirten Antmen "Yargı faaliyetine katılan hakim, savcı ve memurların mekanları sabit ve mesai saatleri sınırlıdır. Avukatlar ise işlerini yürütüşleri gereği çok sayıda kişi ile saat ve mekan sınırlı olmaksızın yakın iletişim halindedir." diye belirtti.

Antmen şöyle devam etti:

"Avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle resmi ve özel tüm gerçek ve tüzel kişilerle ilişki içinde oluşunu dikkate aldığımızda bu konum avukatları bir yandan koronavirüse açık hale getirmekte, diğer yandan da koronavirüsün taşıyıcıları konuma düşürmektedir.

Avukatlar meslekleri gereği tam da Covid-19 salgınını en yoğun olarak yaşadığımız bugünlerde adliyeler başta olmak üzere; ceza ve tevkifevleri, emniyet birimleri, karakollar, yargıtay, danıştay, sayıştay, bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri, belediyeler, nüfus müdürlükleri, tapu müdürlükleri, bankalar, noterlikler, arabuluculuk merkezleri, kooperatifler, dernekler, vakıflar, şirketler ve sendikalara gidip gelmektedirler. Bu nedenle Covid-19 riski ile her an karşı karşıya kalmaktadır.

Bu nedenle avukatların riskli grupta tanımlanması ve Covid-19 aşısı öncelik gruplarında olması gerekmektedir."