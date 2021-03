Ankara'da avukatlar cuma günü duruşmalara girmeme kararı aldı: "Yaşam hakkımız için..."

17 Mart 2021 Çarşamba, 15:35

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Avukat Ersin Arslan, icra için gittiği bir evde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişt.

Avukat Ersin Arslan'ın öldürülmesini protesto eden Ankara Barosu, cuma günü duruşmalara girmeme kararı aldıklarını duyurdu.

Ankara Barosu'ndan yapılan "Yaşam hakkımız için meslektaşlarımıza çağrımızdır!" başlıklı açıklamada şöyle denildi:

"16 Mart 2021 tarihinde görevini yaparken haciz mahallinde hunharca katledilen meslektaşımız Av. Ersin Arslan’ı kaybetmenin öfkesini kalbimizde hissediyoruz.

Ersin Arslan, görevini ifa ettiği için bizlerden ve sevdiklerinden koparılan ilk meslektaşımız değildir. Avukatlar, geçim sıkıntılarının pandemi süreci ile kemikleştiği bir ekonomik düzenin giderek cinnete yaklaşan sosyal yapısının önüne adeta günah keçisi olarak atılmakta, senelerdir sistemli politikalarla itibarı zedelenen meslekleri üzerinden müvekkilleriyle özdeşleştirilmekte ve bu durum aynı hukuk sistemi içerisinde sistemli eylem ve söylemlerle adeta meşrulaştırılmaktadır.

Meslektaşımızın katledilmesi ile avukat düşmanı politikaların arasındaki illiyet bağı açıktır. Yaşanan her trajedide dile getirdiğimiz toplumsal cinnet halinin avukata yönelmiş bu biçimi, araç ve yöntem değiştirerek gittikçe vahşileşmektedir. Görev şehidi meslektaşımıza her gün bir başka meslektaşımızın eklenmemesi; avukatlar bu cinnet haline karşı korunduğu için değil cinnetin sınırında olanlar canımızı alma girişiminde “henüz” bulunmadıkları içindir.

Bu ülkede adliyeler, haciz mahalleri, avukatlık ofisleri, çok uzun zamandır avukat kanına bulanmış ve görev yaptığımız her alan devasa bir cinayet mahalli haline gelmiştir.

Cübbesini giydiği her an, görev yaptığı her çatı altında hayati tehlikesi bulunan biz avukatlar artık hedef olmayı da, toplumsal cinnetin nesnesi olmayı da reddediyoruz. Herkes bilmelidir ki; acısını yüreğimize gömeceğimiz bir meslektaşımızın daha kaybına tahammülümüz bulunmamaktadır.

Tüm bu sebeplerle, Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından 19.03.2021 tarihi Cuma günü uygulanmak üzere duruşmalara girmeme kararı alınmıştır. Tüm meslektaşlarımızı tutuklu ve acil işler dışında baro başkanlığımızın aldığı karar doğrultusunda yaşam hakkımızı savunmak için duruşmalarına mazeret vermeye davet ediyoruz. Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ve mazeret dilekçesi örneği meslektaşlarımızın takdir ve değerlendirmesine sunulacaktır.

Tüm yargı camiasını, bağımsız yargıya ve kurucu unsuru olan bağımsız savunmaya ihtiyacı olan tüm yurttaşlarımızın başı sağ olsun."