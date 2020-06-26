CHP'li Antmen: 'Biz Bize Yeteriz' bağış paraları ortada yok

26 Haziran 2020 Cuma, 12:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında 7 aylık maaşını bağışlayarak “Biz Bize Yeteriz Türkiye” sloganı ile başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şu ana kadar 2 milyar 100 milyon 418 bin TL bağış toplandı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a bu bağışların akıbetini ve nerelere nasıl dağıtıldığını sordu. Oktay, CHP’li vekile gönderdiği yanıtta “Biz bilmiyoruz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sorun” dedi.

Alpay Antmen bu cevap sonrası, “Biz Bize Yeteriz Türkiye” bağış kampanyası sorularını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan Zehra Zümrüt Selçuk’a sordu. Selçuk, CHP’li Antmen’i yanıtladığı önergesinde “İnternet sitemizde var oradan bakın” yanıtını verdi.

Bu yanıta tepki gösteren Alpay Antmen, vatandaşların bu paraları salgın nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için kullanılması gerektiğini söyleyerek “Devlet bu kadar gayrı ciddi yönetilir mi? Cumhurbaşkanlığı, Koronavirüs salgını nedeniyle bir bağış kampanyası yapıyor. Bu kampanya kapsamında şu ana kadar 2 milyar 100 milyon 418 bin lira toplanıyor. Biz de bu paraların nerelere harcandığını soruyoruz. Bağış kampanyasını yapan makam olan Cumhurbaşkanlığı ‘biz bilmiyoruz, Aile Bakanına sorun’ diyor. Bu mu güçlü başkanlık sistemi? Kendilerinin topladığı paradan haberleri yok. Biz süreci takip ediyoruz, vatandaşın her bir kuruşunun peşindeyiz çünkü. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na aynı soruları yönelttik. ‘Bu paralar nerede, kimler tarafından nasıl ve ne şekillerde kimlere dağıtıldı?’ diye sorduk. Gelen yanıt ne devlet adabına ne de Anayasanın kurallarına uymuyor. Aile Bakanı bana ‘internet sitemizde var bakın’ yazmış” ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ Antmen’in açıklamasında öne çıkanlar şu şekilde;

"BİZ BİZE YETERİZDEN BİZ BİZE YİYELİME GELDİLER"

"Halkın her kuruşunun hesabını sormak bizim namus borcumuz diyerek Aile Bakanlığının sitesini ayrıntılarıyla taradık, inceledik. Ne bu bağış kampanyasının paralarının akıbeti var ne de kimler tarafından nerelerde tutulduğu, neye harcandığı var. Hiçbir bilgi yok. Eğer bir korkunuz yoksa saklamazsınız. Eğer açıklamaktan korkuyorsanız o zaman da korkacak bir şeyiniz var demektir. Biz Bize Yeteriz dediler ama galiba ‘Biz Bize Yiyelim’e geldiler.

"HALKIN PARASINA SAHİP ÇIKAN CHP’Lİ BELEDİYELERDEN UTANSINLAR"

Salgın döneminde vatandaşımıza ayrım gözetmeksizin fedakarca hizmet eden başta İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Antalya, İzmir ve diğer tüm CHP’li belediyelerden utansınlar. Canlı yayında ihaleyi şeffaf yapan, harcanan her kuruşun hesabını veren, vatandaşa bedava maske ve ekmek dağıtan, onların evine kadar gidip hizmet veren belediyelerimiz ve çalışanlarından utansınlar. Fedakarca çalışan Cumhuriyet Halk Partisi’nden utansınlar. Halka hizmet eden ve harcanan her kuruşun hesabını veren belediyeleri engellediler ama kendileri “bağış paraları nerede?” sorumuza cevap bile veremediler."