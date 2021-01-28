CHP’li Atakum Belediyesi'nin binası haczedildi

28 Ocak 2021 Perşembe, 14:05

Samsun İcra Mahkemesi tarafından satışına karar verilen Atakum Belediyesi ek hizmet binasında icra memurları tespit yaparak haciz işlemi uyguladı. Ek hizmet binasında düğün salonlarının yanı sıra bazı sosyal hizmetler de veriliyordu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen belediyenin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıkmıştı. Başkan Cemil Deveci, 8 Nisan 2019’da görevi devralıp makam koltuğuna oturduğu anlarda icra memurlarının da belediyeye ait hizmet araçlarını haczetmek için kapıda olduğunu öğrenmişti. Deveci’nin görevi devraldığı gün başlayan haciz işlemlerinin ardı arkası kesilmedi. Kamu hizmetinde kullanılan araçların yanı sıra sosyal tesislerdeki masa, sandalye, tencere, tabaklar, bardak, kaşık ve çay kazanına kadar her şey haczedildi. Geçtiğimiz Kasım ayında önce Kilit Parke Tesisleri daha sonra da Başkan Cemil Deveci’nin makam odası haczedilmişti. Hacim işlemlerine tepki gösteren Başkan Deveci, “CHP’li belediye başkanı geldi, yönetemiyor. Haciz memurlarının birisi geliyor, birisi gidiyor” algısı yaratmak için Atakum Belediyesi’nin hedef seçildiğini savunmuştu. Deveci, Samsun’daki belediyelerin esnafa 600 milyon TL borcu bulunduğunu, ancak iktidarın diğer belediyelere kaynak aktardığını, hacizlerin ise Atakum Belediyesi’ne geldiğini belirtmişti.