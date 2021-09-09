CHP'li Aydın sordu: "SGK'deki yolsuzluğa yakınının adı karışan bakan kim?"

09 Eylül 2021 Perşembe, 17:45

CHP’li Erkan Aydın, bir bakan ve bakan yardımcısının yakınlarının da adının karıştığı öne sürülen SGK’daki 1 milyar liralık usulsüz ilaç ve tıbbi cihaz ödemelerine ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıdı.

YAKINI YOLSUZLUK İDDİALARINA KARIŞAN BAKANIN ADINI SORDU





Erkan Aydın, TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e, SGK’daki milyarlık yolsuzluk soruşturmasında bir yakınının adı yer alan bakanın kim olduğunu sordu.

Erkan Aydın, soru önergesinde şunlara yer verdi:

"Basında yer alan haberlere göre; Sağlık Bakanlığı'nın, bir medikal şirketin kamuyu 1 milyar lira zarara uğrattığı bilgisini SGK'nın bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirdiği, bunun üzerine SGK'da geniş çaplı bir soruşturma ve inceleme operasyonu başlatıldığı belirtildi. Halen görevde olan bir bakanın yakın akrabasının, kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla inceleme başlatılan şirketin ortağı olduğu ifade ediliyor. SGK Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda görevli 7 müfettişin, Tıbbi Cihaz Dairesi başta olmak üzere ilaç ve genel sağlık alanlarındaki ilgili dairelerde soruşturmalarına devam ettiği, Sağlık Bakanlığı'nın yolsuzluk iddialarıyla ilgili ciddi belge desteği sağladığı öğrenildi.

Bu bağlamda;

- Soruşturma ve inceleme sonucunda hangi bulgulara ulaşıldı?

- Soruşturma sırasında kaç kişi görevden alındı? Bu kişilerin görevleri nelerdir?

- Kamuyu zarara uğratan şirket hangi bakanın yakınıdır?

- Söz konusu bakan gerek Sağlık Bakanlığı’na gerek SGK yetkililerine baskı yapmış mıdır, telkinde bulunmuş mudur?"

“HER GÜN YENİ BİR SKANDAL ÇIKIYOR”

Erkan Aydın, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, AKP iktidarı ve bakanları ile ilgili her gün yeni bir skandal çıktığını öne sürerek, SGK’da başlatılan milyarlık soruşturmaya ilişkin şunları söyledi:

“Geçen yılı 67,5 milyar açıkla bitiren, aynı yılda 249 milyar lira aktarılan SGK, şimdi de bir medikal şirketinin SGK’yı, kamuyu 1 milyar TL zarara uğrattığı haberleri ile gündeme geldi. Bir bakanın yakanının ortağı olduğu bu şirket, Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesi ile SGK’ya başvuruda bulunuluyor, SGK’daki müfettişler de bu zararlarla ilgili Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem’in yeğeni Mehmet Akif Erdem’in de aralarında bulunduğu bazı daire başkanlarının görev yerini değiştiriyor.

“O BAKAN KİM? CEVABINI TAKİP EDECEĞİZ”

Soruşturma başlatıldı ancak bir bakanın yakını olduğu iddia edilen, o medikal şirketle ortak olan o bakan kim? Bakanlığa sordum, cevaplarını takip edeceğiz. AKP’deki yandaş, hısım, akraba kayırmacılığı, devletin bütün imkanını yandaşlarına yayarak 83 milyonun sırtına yükledikleri bu zararlar, artık taşınamaz durumda. Halkımızın bu kötü yönetimden dolayı büyük bir fakirlik ve ekonomik kriz içine sürüklendiğini sahada görüyoruz.

Bu medikal şirketinin ortağının hangi bakanın yeğeni olduğunu, Çalışma Bakan Yardımcısı’nın yeğeninin o daire başkanlığına getirilip, soruşturma sonrasında neden başka bir daire başkanlığına atandığını yakından takip edeceğiz. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını savunmaya devam edeceğiz.”