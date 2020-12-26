CHP'li Aydoğan: 'Geldiğiniz yer 12 Eylül’ü aratır hâldedir'

26 Aralık 2020 Cumartesi, 16:42

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun Teklifi” üzerinde TBMM Genel Kurulu’nda konuşurken sözleri, AKP’li vekiller tarafından sık sık kesildi.

Aydoğan “Mevlâna'nın deyimiyle, niyetinizin kötü olduğunu saklamak için bir kanun çıkarıyorsunuz. Sizin sığınacak yeriniz yok, sizin halk karşısında itibarınız yok. Yaptıklarınızla beraber her şeyi bitirdiniz. Bir otoriter rejimin ayaklarını buraya sığdırmaya çalışıyorsunuz. Birçok yasa çıkardınız. Basını bitirdiniz, her türlü özgürlükçü alanı sona erdirdiniz, bir şekilde bekçi yasasından başlayarak, barolarla ilgili tek baroyu öldürecek yasamayı yaptınız, sanal dünyaya ilişkin düzenlemeler yaptınız” dedi.

“12 EYLÜL’DEN GERİSİNİZ”

Teklif içindeki İçişleri Bakanı’na derneklere kayyım atama yetkisi verilmesine ilişkin düzenlemeyi eleştiren Aydoğan, “İki kişinin bir araya gelmesi sizi rahatsız ediyor kardeşim. Az buçuk bir demokratik kırıntı kalan derneklerdi, sivil toplumdu, oraya saldırmaya kalkıyorsunuz. Bu Anayasa'da 15 tane hükmü aynı anda şu anda ihlal ediyorsunuz. Bu derme çatma, bugün savunulacak hâli kalmamış Anayasa'ya bile tahammül edemiyorsunuz. 12 Eylül rejiminden gerisiniz kardeşim, daha geridesiniz. Geldiğiniz yer 12 Eylül’ü aratır hâldedir” diye konuştu.

“AİHM KARARI BAL GİBİ BAĞLAR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AİHM’e ilişkin sözlerine atıf yapan Aydoğan, şöyle konuştu:

“‘Bizi bağlamaz, uymayız.’ Çocuk muyuz biz ya? Anayasa'nın 90'ıncı maddesi var, altına imza attığınız bir sözleşme var, yıllardır Avrupa Konseyiyle ilgili bir background söz konusu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Büyük Genel Kurulu kararından sonra gidilecek başka hiçbir yer yok ve bizim için iç hukuk normu özelliği taşıyan bir durumla ilgili milletin şovenist yanından faydalanmak için çıkıp diyorsunuz ki ‘Biz tanımayız.’ Niye burada örnek veriyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden? Hiç mi yüzünüz kızarmıyor ya? Söylesenize Sayın Cumhurbaşkanına içinizdeki hukukçular ‘Kardeşim, bağlar, bal gibi bağlar.’ Yarın uygulayacaksın, hadi uygulama, hadi uygulama da göreyim, hadi uygulama da bak başına neler geliyor.”

“PARASIZLIKTAN ÖLÜYORSUNUZ”

Aydoğan, şöyle devam etti:

“Avrupa Konseyi’ne bu kadar ters düşmenin zannediyor musunuz böyle karşılıklı sözlerle geçiştirilecek yanı var? Parasızlıktan ölüyorsunuz. Kuruş ararsınız kuruş, size bir kuruş para vermezler. En büyük ticareti Avrupa'yla beraber yapıyorsunuz, bu kadar özgürlük katliamcı olur, bu kadar da verilen kararlara karşı ve öyle kafanıza göre takılırsanız açlıktan öldürürsünüz bu milleti.”