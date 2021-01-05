CHP’li Aygün: “AKP’li başkan elektrik direklerini satarken yakalandı”
Eski CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, AKP İlçe Başkanı’nın, 15 elektrik direğini satmak için götürdüğü sırada yakalandığını öne sürdü.
CHP’li Hüseyin Aygün, Tunceli’de bir AKP İlçe Başkanı hakkında dikkat çeken bir iddiayı dile getirdi. Kente giderken yol kenarında bir grup asker ve adli yetkilinin bulunduğunu gören Aygün, o anda gazeteci bir arkadaşının kendisini aradığını ve AKP İlçe Başkanı’nın elektrik direklerini ve kestiği diğer odunları satmaya götürürken yakalandığını aktardığını söyledi.
CHP eski Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Twitter’dan paylaştığı mesajda olay ile ilgili şunları anlattı:
“Bu sabah 07.30’da yola çıktım, istikamet memleket… Tam Pülümür Bardakçı tarafından memlekete ilerliyordum ki, solda bir grup asker eşliğinde resmi kıyafetli bir zevatın toplanmış olduğunu gördüm. ‘Bir mahkeme keşif için gelmiştir’ diye düşündüm ki.. Tam o anda telefonum çaldı. Karşıda memleketimin en az yirmi yıllık gazetecisi: “AK Parti… İlçe başkanı 15 elektrik direği ve ormandan kestiği odunları satmaya götürürken, köylülerce ihbar edilmiş ve yakalanmış, savcı olay yerine gitmiş, ama olayın üstü örtülecek diye korkuyoruz, bir şey yapamaz mısınız?” Memleket o halde ki, işlenmiş bir suçu açıklamak “cesaret” işi… Ben Ankara’da yaşıyorum bir kaç senedir, gazeteci arkadaş benden bir açıklama istiyor… Herkes korku içinde. Memleket adına korkunç bir tablo değil mi? Hem Dersim adına, hem koca Türkiye..”
İDDİALARI REDDETTİ
İddialarla ilgili yazılı açıklama yapan AKP Pülümür ilçe başkanı Çağnur Kılıçoğlu ise, ”Bazı sosyal medya hesapları üzerinden ilçe teşkilatımızı ve ilçe başkanlığımızı hedef alan açıklamalar yapılmıştır. Bilinmelidir ki AK Parti İlçe Başkanlığı ve ilçe başkanı olarak hiçbir gayri yasal işler içinde olmadık olmayacağız. Partimizi hedef alan bu tür çirkin ve asılsız ithamlar bizi zayıflatmak yerine daha da güçlü kılacaktır. Kişiler tarafından sosyal medyada paylaşılan ve sözü edilen konularla ilgimiz alakamız olmayıp, iftira ve karalama kampanyaları bizleri daha güçlü bir hale getirecektir. İlgilileri hakkında tüm hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı ifade ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
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