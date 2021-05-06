CHP'li Aytekin ifşa etti: AKP’li vekilin FETÖ sevdası
AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı’nın FETÖ terör örgütüne ve lideri Fethullah Gülen’e yönelik attığı övgü dolu tweet’leri ortaya çıktı.
CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, kendisini ve CHP’yi FETÖ’cü olmakla suçlayan Subaşı’nın sosyal medyada paylaşımlarını deşifre etti. AKP’li Subaşı’nın FETÖ liderinden övgü ile bahsetmesi, Mehmet Baransu’ya gönderdiği mesajlar, Türkçe Olimpiyatları’na katıldığını gururla anlatması, kapatılan zaman gazetesine destek verdiğini belirtmesi yönündeki yazışmaları paylaşan CHP’li vekil Aytekin, “CHP’yi FETÖ’cü olmakla suçlayan kişinin geçmişi ortada. AKP’nin il teşkilatına da çağrımdır, FETÖseverler ile aranıza ciddi mesafe koyun, gereğini yapın” dedi. Yavuz Subaşı, AKP’de MKYK üyeliğinin yanısıra Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı’nın da yardımcılığını yapıyordu.
Cumhuriyet’e konuşan Aytekin, “AKP’liler ülke genelinde seçtikleri pilot illerde sosyal medyadan bir trol saldırısı düzenlediler. Bunlar, CHP’li vekilleri etiketleyerek, ABD’ye verdiğiniz tepkiyi niçin HDP’ye vermediniz gibi densiz, izansız, akılsız bir sorunun peşinden giderek, akıllarınca CHP’ye operasyon çekmek istediler. AKP’li vekil bizlere bunları sorunca, hele hele ‘Utanılacak bir geçmişimiz yok’ deyince biz de geçmişlerini hatırlattık” ifadelerini kullandı.
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