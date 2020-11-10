İzmir Skal'a çifte ödül

10 Kasım 2020 Salı, 12:14

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, Sürdürülebilir Turizm Örgütü gibi dünya turizmini yönlendiren kuruluşların yönetim kurulunda temsil edilen Skal International'ın Genel Kurulu ve 2019 – 2020 Ödül Organizasyonu, tarihinde ilk defa webinarda dünya genelinde 1000'e Skal üyesinin katılımı ile gerçekleştirildi. 7 kıtada 103 ülkede bir ay boyunca süren 2020 Dünyanın En İyi Skal Kulübü yarışmasında İzmir Skal Kulübü Derneği etkin ve hedefe odaklı yürüttüğü kolektif kampanya ve lobi çalışmalarıyla, Paris, Londra, Monaco, Mexico, Palm Beach, Hawai gibi 19 rakip kulübü geçerek Dünyanın En İyi 2. Skal Kulübü seçildi. Ayrıca İzmir Skal Kulübü Başkanı Emre Gezgin'e 'Skal'ın Türkiye ve tüm dünyada tanıtılmasına verdiği olağanüstü katkılardan ötürü' 2020 Skal Özel Ödülü verildi. Skal İzmir çifte ödülle geceye damga vurdu.

İzmir'in uluslararası arenada ilgi odağı haline gelmesine yol açan ödüllerin 7 kıtadan dünya turizm profesyonellerinin tarafsız oylarıyla belirlenmiş olmasının önemine dikkat çeken İzmir Skal Kulübü Başkanı Gezgin, "Çalışmalarımız küresel ölçekte takdir gördü. Değerlendirmede ülke imajı önemli yer tutuyor. Tüm Türkiye Skal camiasının rol aldığı kollektif bir kampanya tarihi başarıyı getirdi" dedi.

1999'da İstanbul Skal Kulübü'nün 'Dünyanın En İyi Kulübü' seçilmesinden 21 yıl sonra yaşanan bu gurur tablosunun arkasındaki sebepleri Kulüp Başkanı Gezgin şöyle anlattı:

''Farklılığımızı ve zenginliğimizi filmimizle göstermek istedik. 103 ülkede oy kullanacak kulüp başkanlarına kendi dillerinde mektuplar yazıp bire bir ikna etmeye çalıştım.

'Batıya Açılan Kapı, Turizm'de İlklerin Kenti İzmir'' sloganı altında Skal'ın mutluluk, sağlık, dostluk ve uzun ömür başlıklı 4 evrensel değeri ile birleşen doğa ve insan odaklı proje ve yaratımlarımızı youtube'da yer alan filmimizde dünya turizmcilerinin ilgisine sunduk. Ayrıca bu yarışmayı fırsat görerek geniş kapsamlı katılım ile Skal'ın kamuoyumuzda tanıtımına yönelik youtube'da yer alan uzun versiyon ayrı bir film yaptık."

TÜRKLER DÜNYA TURİZMİNE DAMGA VURDU

Adeta bir Türk gecesinin yaşandığı genel kuruldaki seçimlerde Atlanta Skal Kulübü Üyesi Burçin Türkkan Skal International 1. Başkan Yardımcısı, 2009 Skal International Dünya Başkanı İstanbul Skal Üyesi Hülya Aslantaş Skal Fon Başkanı seçildi. Gezgin, tanıtımdaki bu uluslararası başarılarından etkin şekilde yararlanılması gerektiğini belirterek,

"Bu konuda STK'lara, turizm kuruluşlarına görev düşüyor. Skal Dünya Kongresi'nin önümüzdeki yıllarda İzmir'de yapılması konusunda fırsat doğdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in, İZTO Başkanı Mahmut Özgener'in ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta'nın adaylık sürecimizde filmimizde yer almaları tüm dünyaya örnek olmalı.

Bir şehrin STK'sına sahip çıkılması anlamında çok değerli bir girişim olarak değerlendirilmeli" dedi.