CHP'li Bakan: Saltanat hevesi Saray'dan federasyona uzandı

17 Haziran 2020 Çarşamba, 12:43

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye Wushu Federasyonu (TWF) Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün kızı Elif Akyüz’ün aynı turnuvaya hem hakem hem sporcu olarak katıldığı; Akyüz’ün, annesinin ve kendisinin de dahil olduğu hakemlerin değerlendirmesiyle şampiyon olduğu iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

CHP’li Bakan önergeye, Wushu sporcularının Covid19 salgını öncesinde TWF Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün yaptığı haksızlıklara karşı dava açtıkları, haksızlığa uğrayıp bir daha yarışmalara girememekten korktukları, öğrencilerini yarışmalara bir daha sokamama korkusuyla sessizce destek veren antrenörler olduğu gibi açıklamalarını da ekledi.

"AİLE SALTANATI SARAYDAN BAŞLARSA…"

Bakanlıktan konuyla ilgili açıklama beklediklerini ifade eden CHP’li Bakan, “TWF Başkanvekili Abdurrahman Akyüz, eşi ve dört çocuğu Wushu sporcusu. Anadolu Ajansı 7 ay önce ‘Wushunun ‘altın ailesi’: Akyüzler’ diye bir haber yapmış. Haberden şu bilgilere erişiyoruz; Elif (22) şu ana kadar 7 kez dünya şampiyonu, 6 kez dünya ikincisi, bir kez de gençlik olimpiyatlarında ikinci oldu. Necmettin Erbakan (17) 5, Zeynep (19) 4, Ayşe Sude (11) 2 kez dünya şampiyonluğu elde etti.’ Olabilir tabii, hiçbir sporcuyu durup dururken zan altında bırakacak değiliz. Ancak, kamuoyuna yansıyan aynı turnuvada hem sporcu hem hakem hem şampiyon olduğu, yine aynı turnuvada annesinin de hakem olduğu iddiaları, soruşturulması ve açıklanması gereken ciddiyettedir. En başta Wushu sporcularının Başkanvekili hakkındaki açıklamaları Bakanlık tarafından dinlenmeli ve titizlikle araştırılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti ve kurumları hiçkimsenin mülkiyetinde değildir. ‘Aile saltanatı’ saraydan başlayarak, tüm kurum ve kuruluşlara hakim oldu. Cumhurbaşkanı damadını bakan yaparsa; rektörler eşini, gelinini dekan yapar, bakanlar kardeşini büyükelçi diğer kardeşini meclis üyesi yapar, federasyon başkanları da aynı turnuvada eşini hakem çocuğunu hem hakem hem sporcu hem şampiyon yapar. Dikkat çektiğimiz, yanlış olan ve değişmesi gereken şey; sarayın saltanat düzenidir” diye konuştu.

CHP’Lİ BAKAN GENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLU’NA SORDU:

1 – Kamuoyuna yansıyan Türkiye Wushu Federasyonu (TWF) Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün kızı Elif Akyüz’ün aynı turnuvaya hem hakem hem sporcu olarak katıldığı; Akyüz’ün, annesinin ve kendisinin de dahil olduğu hakemlerin değerlendirmesiyle şampiyon olduğu iddialarına yönelik açıklamanız nedir?

2 – Söz konusu iddialar çerçevesinde; TWF Başkanvekili Abdurrahman Akyüz, aynı turnuvada hem hakem hem sporcu hem şampiyon olan kızı, kızının katıldığı ve şampiyon olduğu turnuvada hakem olan eşi ve bu durumla ilgili sorumluluğu olan diğer kişilerle ilgili soruşturma başlatılmış mıdır?

3 – TWF Başkanvekili Abdurrahman Akyüz hakkında, haksızlık yaptığı iddiasıyla açılan davalar olduğu bilgisinden hareketle; Başkanvekili Akyüz hakkında yürütülen başka soruşturmalar var mıdır? Bunların akıbeti nedir?

ALEVİ OLDUĞU İÇİN AYRIMCILIĞA MARUZ BIRAKILMIŞTI: SORUŞTURMA NE OLDU?

CHP’li Bakan geçtiğimiz Mart ayında Avrupa Şampiyonu olan Wushu sporcusu Sadık Pehlivan’ın Alevi olduğu için dışlandığı ve birçok ayrımcılığa maruz kaldığına dair iddiaları da TBMM gündemine taşımış, Bakan Kasapoğlu ise Nisan ayında verdiği yanıtta inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. CHP’li Bakan, bu soruşturmanın akıbetini de sordu:

“Avrupa Şampiyonu olan Wushu sporcusu Sadık Pehlivan’ın Alevi olduğu için dışlandığı ve ayrımcılığa maruz kaldığına dair iddialar üzerine başlatılan soruşturma hangi aşamadadır? Gelinen aşamada alınan kararlar ve/veya uygulanan yaptırımlar nelerdir?”







