CHP'li Bakan sordu: Kayıtlara ‘intihar’ olarak geçen kaç kişi yaşamını yitirmiştir?
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı İzmir’deki Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'ndeki işkence iddialarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu.
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir'de bulunan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde işkence ve kötü muamele yapıldığı iddialarını bir kez daha TBMM gündemine taşıdı. Daha önce söz konusu merkezle ilgili 3 soru önergesine üç aynı standart metin ile yanıt verildiğini söyleyen Bakan, "Sorduğum toplam 18 sorunun bir tanesine bile yanıt olmadığı gibi buranın hukuka, insan haklarına ve onuruna aykırı uygulamalarla yönetildiği yönündeki düşüncelerimizi pekiştirmektedir" dedi.
Daha önce farklı tarihlerde verdiği üç ayrı yazılı soru önergesine birebir aynı yanıtların verildiğini söyleyen Murat Bakan, "Yanıt olarak gönderilen bu üç aynı standart metin; sorduğum toplam 18 sorunun bir tanesine bile yanıt olmadığı gibi, kamuoyunun gündeminden düşmeyen Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ile ilgili iddiaların araştırılmadığı, merkezde denetim yapılmadığı ve burasının hem hukuka hem insan haklarına ve onuruna aykırı uygulamalarla yönetildiği yönündeki düşüncelerimizi pekiştirmektedir” diye konuştu.
Söz konusu merkez ile ilgili işkence iddialarını anımsatan Murat Bakan, "Mültecilerin ‘yardım edin’, ‘yemek’, ‘burası Guantanamo’ şeklindeki yardım çığlıklarının yansıdığı görüntüler, avukatların merkezde kilitli kalması olayı, kadın sığınmacıya yönelik işkence iddiaları hala hafızalarımızda ve vicdanlarımızda" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde merkezde çıkan yangında 21 yaşındaki Suriyeli Ahmed Maslem yanarak hayatını kaybettiğini söyleyen Murat Bakan, Soylu’ya şu soruları yöneltti:
- "Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ile ilgili kamuoyuna yansıyan ve yukarıda da özetlenen iddialarla ilgili Bakanlığınızın açıklaması nedir?
- Bakanlığınız Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ile ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaların araştırılarak gerçeklerin ortaya çıkması için ne
- zaman kapsamlı bir denetim ve soruşturma süreci işletecektir?
- Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne son 5 yılda hangi tarihlerde, kimler tarafından denetim yapılmıştır?
- Son 5 yılda, Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne yapılan denetimler kapsamında merkezde fiziki olarak hangi eksiklikler tespit edilmiş, idari olarak hangi sorunlar belirlenmiştir? Hangi hak ihlalleri tespit edilmiş ve raporlanmıştır? Bu tespitler kapsamında başlatılmış soruşturma ve/veya uygulanmış bir idari yaptırım olmuş mudur? Detayları nedir?
- Son 5 yılda Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nden sorumlu tüm yönetici ve personeller hakkında kaç kere idari işlem yapılmıştır? Hangi sorun, şikayet ve aykırılık sebebiyle idari işlem süreci işletilmiştir? İdari soruşturma geçiren toplam kişi sayısı kaçtır ve bu kişilerin görev tanımları nedir?
- Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ile ilgili işkence ve kötü muamele iddialarına dair şikayetler ne şekilde işleme alınmaktadır?
- Son 5 yılda Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ndeki güvenlik görevlileri hakkında hangi konularda tutanak tutulmuş ve/veya idari işlem yapılmıştır?
- Son 5 yılda Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde kayıtlara ‘intihar’ olarak geçen (cinsiyet ve uyruk bilgileri de dahil olmak üzere) kaç kişi yaşamını yitirmiştir?"
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