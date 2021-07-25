CHP'li Bakan sordu: Kayıtlara ‘intihar’ olarak geçen kaç kişi yaşamını yitirmiştir?

25 Temmuz 2021 Pazar, 12:36

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir'de bulunan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde işkence ve kötü muamele yapıldığı iddialarını bir kez daha TBMM gündemine taşıdı. Daha önce söz konusu merkezle ilgili 3 soru önergesine üç aynı standart metin ile yanıt verildiğini söyleyen Bakan, "Sorduğum toplam 18 sorunun bir tanesine bile yanıt olmadığı gibi buranın hukuka, insan haklarına ve onuruna aykırı uygulamalarla yönetildiği yönündeki düşüncelerimizi pekiştirmektedir" dedi.

Daha önce farklı tarihlerde verdiği üç ayrı yazılı soru önergesine birebir aynı yanıtların verildiğini söyleyen Murat Bakan, "Yanıt olarak gönderilen bu üç aynı standart metin; sorduğum toplam 18 sorunun bir tanesine bile yanıt olmadığı gibi, kamuoyunun gündeminden düşmeyen Harmandalı Geri Gönderme Merkezi ile ilgili iddiaların araştırılmadığı, merkezde denetim yapılmadığı ve burasının hem hukuka hem insan haklarına ve onuruna aykırı uygulamalarla yönetildiği yönündeki düşüncelerimizi pekiştirmektedir” diye konuştu.

Söz konusu merkez ile ilgili işkence iddialarını anımsatan Murat Bakan, "Mültecilerin ‘yardım edin’, ‘yemek’, ‘burası Guantanamo’ şeklindeki yardım çığlıklarının yansıdığı görüntüler, avukatların merkezde kilitli kalması olayı, kadın sığınmacıya yönelik işkence iddiaları hala hafızalarımızda ve vicdanlarımızda" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde merkezde çıkan yangında 21 yaşındaki Suriyeli Ahmed Maslem yanarak hayatını kaybettiğini söyleyen Murat Bakan, Soylu’ya şu soruları yöneltti: