CHP’li Bakan’dan 15 Temmuz’da ‘askeri öğrenciler’ hatırlatması

15 Temmuz 2021 Perşembe, 13:10

Beş yıl önce, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından çıkarılan 669 sayılı Olağanüstü Hal (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) ile askeri okullar kapatılmış ve yaklaşık 17 bin askeri öğrenci doğrudan ihraç edilmişti.

‘Bunlar bir hukuk devletinde nasıl açıklanır Hulusi Akar?’

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin 5’inci yılı. Her zaman söylediğimiz gibi; biz her türlü askeri ve sivil darbenin karşısındayız. Sandıkla gelen sandıkla gider. Bu beş yılda ülkemizde çok şey değişti. Değişmeyen, sürekli kanayan ve günden güne artan en büyük talep; adalet.

15 Temmuz sonrası kapatılan askeri okulların öğrencileri 5 yıldır adalet bekliyor. Herhangi bir soruşturma yapılmadan ilişiği kesilen öğrencilere, KHK damgalı diplomalar verildi. Bu KHK damgalı diplomalar, soruşturma ya da yargı süreci geçirmeyen binlerce öğrenci için, hayatları boyunca ‘belirlenmemiş bir sebepten dolayı damgalanmış oldukları’ ve aileleriyle birlikte peşinen ‘suçlu’ kabul edilerek hüküm giydirildikleri anlamına geliyor.

Bu insanlar kendilerine sözler verildiğini ancak hiçbirinin tutulmadığını anlatıyor. Yazılı soru önergeme yanıt veren Hulusi Akar’a göre ‘mağdur edilen öğrenci olmamış.’ Peki, Hulusi Akar; bu gencecik çocukların sicillerinde KHK’lı oldukları yazıyor, bu yüzden iş bulamıyor, bu yüzden de hayatlarına devam edemiyorlar.

Haberin var mı? Darbeyle alakası olup olmadığı dahi araştırılmamış, herhangi bir soruşturma veya yargı süreci geçirmemiş binlerce öğrenciye peşinen vurulan ‘bu suçlu damgası’ ve tüm hayatlarını geleceklerini etkileyen peşinen kesilmiş ‘bu ceza hükmü’ bir hukuk devletinde nasıl açıklanır? Peki Nurettin Canikli’nin yaptığı açıklamayı nereye koyacağız?

Canikli, bu konuda çalışma yapıldığını, mağduriyetlerin giderileceğini söylüyor görüntülerde. Madem bir mağduriyet yok, Nurettin Canikli hangi mağduriyetin giderileceğinin sözünü veriyor? Üzerinden beş yıl geçmiş, bir arpa boyu yol alınamamış. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Bu konuda talep de çözüm de net; bir hukuk devleti olarak bu öğrencilere ve ailelerine güvenlik soruşturması yapacak, ardından yaratılan mağduriyetleri giderecek ve bu öğrencilerin itibarlarını iade edeceksiniz. İnsanların hayatlarıyla, gelecekleriyle oynamayın…” diye konuştu.