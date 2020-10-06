Erdoğan'dan askeri öğrencilerle ilgili sürpriz talimat

06 Ekim 2020 Salı, 14:19

Gazeteci Bünyamin Güler, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri öğrencilerle ilgili talimat verdiğini ileri sürdü.

Erdoğan’ın askeri öğrencilerin dosyalarını inceleme talimatı verdiğini savunan Milli gazete muhabiri Güler, "Cumhurbaşkanlığının ilgili hukukçuları Adalet Bakanlığı’yla temasa geçti. Askeri öğrencilerin dosyalarını incelemek üzere isteyen Cumhurbaşkanlığı hukukçuları, çalışmalar için ilk adımı attı" iddiasında bulundu.

Odatv'nin haberine göre, Güler, yazdığı iddiaları doğrularken, askeri öğrencilerle ilgili çok sayıda mektubun Erdoğan'a ulaştığını ve Erdoğan'ın talimatıyla hukukçularının dosyaları incelemeye aldığını söyledi.

Bünyamin Güler şunları yazdı:

"ERDOĞAN’DAN ASKERİ ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ TALİMAT

1-15 Temmuz gecesi ellerine silah almadıkları halde defalarca müebbet hapis cezasına çarptırılan askeri öğrencilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

2- Askeri öğrencilerle ilgili alınan kararların toplum vicdanını yaralaması ve adalete olan güveni zedelemesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın askeri öğrencilerin dosyalarını inceleme talimatı verdiği öğrenildi.

3-Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığının ilgili hukukçuları Adalet Bakanlığı’yla temasa geçti. Askeri öğrencilerin dosyalarını incelemek üzere isteyen Cumhurbaşkanlığı hukukçuları, çalışmalar için ilk adımı attı.

4-Cumhurbaşkanlığı askeri öğrencilerin dosyalarını inceledikten sonra Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararını verecek.

5-Yeni gelişmeler oldukça paylaşacağım..."