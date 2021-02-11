CHP’li Bakan’dan "İzmir hakikatleri" çıkışı: Erdoğan doğru bilgilendirilemedi

11 Şubat 2021 Perşembe, 10:58

Bakan, “AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı nevi şahsına münhasır siyasetinin en boş örneklerinden birini daha İzmir üzerinden sergiledi. Bir kez daha gerçeklerden uzak, kibirli siyasetine karşı; hakikati anlatmak istiyoruz” diyerek rakamları açıkladı:

’Suyu İzmir’e biz getirdik’ söylemi kocaman bir yalan. Yıl 2006… DSİ ile İZSU arasında bir protokol imzalanıyor. Manisa’da inşa edilen Gördes Barajı’ndan İzmir’e su vermesini kapsayan bu protokole göre; İzmir’e bu barajdan yılda 59 milyon metreküp su verilecek. İZSU ise alacağı suyun karşılığında barajın toplam yapım bedeli olan 270 milyon lirayı 30 yıla bölerek, her yılın güncel su tarifesi bedeliyle çarpılması sonucu belirlenen rakamı ödeyecek. Peki ne oldu? İzmir’e ilk kez 2011 yılında barajdan su verilmeye başlandı. Ama sadece 11 milyon 720 bin metreküp verilebildi. Sonraki yıl 14 milyon 763 bin metreküp. 2013, 2014, 2015 yıllarında da 59 milyon taahhüdünün yarısına bile ulaşılamadı. Barajdaki su seviyesi suyun çekilebileceği güvenli seviye sınırının altına düşünce, üç buçuk yıl boyunca (2015’in ikinci yarısı 2016, 2017, 2018 yıllarında) İzmir’e Gördes Barajı’ndan bir damla bile su gelmedi.”

İZMİR HAKKINDA DOĞRU BİLGİLENDİRİLMEDİ

2019’da İzmir’e verilebilen su miktarının 4 milyon 350 bin metreküp, 2020’de ise 38 milyon metreküp olduğunu vurgulayan Bakan, “Neden bunlar yaşandı? Çünkü baraj su tutmuyor. Düşünün ki geçen hafta barajların dolup tahliye kapaklarının açıldığı rekor bir yağış düşmüş ama Gördes Barajı’nda doluluk oranı yüzde 4,5 seviyesinde kalmış. Barajın dibi delik gibi. Üstelik durum böyleyken, DSİ, İZSU’dan hiç su vermediği yıllar dahil, tahsilat yaptı. Yani İzmirliler kullanmadığı suyun parasını en yüksek su bedelinden ödedi.Yıllık 292 milyon metreküp su tüketen İzmir’e DSİ’nin verebildiği ortalama 13 milyon metreküp. Gördes Barajı’na bugüne kadar ödediği miktar ise tam 55 milyon 611 bin TL! Erdoğan, “Büyükşehirler suyu kendisi temin etmek zorundadır. İzmir’de böyle bir şey söz konusu değil” diyor. Ancak Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun Erdoğan’ı yalanlıyor: “Su kaynağını teşkil eden barajlar, isale hatları ve tasfiye tesisleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, depo ve tevzi şebekeleri belediyelerce yapılır.” AKP’nin İzmir’e su yolu böyle… Hatırlarsınız, Erdoğan daha önce de 1987’de yapılan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nı kendilerinin açtığını iddia etmişti. İzmir hakkında bir türlü doğru bilgilendirilemedi… Yazık” dedi.

BELEDİYENİN MALİ YAPISI GÜÇLÜ

“İstanbul’a ihanet ettik, bundan ben de sorumluyum” itirafıyla hatırlanan AKP Genel Başkanı’nın, yaşanan bir afet üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni hedef almasının çöküşün en somut örneği olduğunu vurgulayan Bakan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin 2.5 katı borçlu olduğu ve finansmanı da tüm diğer bilgiler gibi gerçek dışı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı sonu itibari ile 2031 yılına kadar ödenecek anapara ve faiz borçlarının tutarını 1 yıl içinde ödeyebilecek bütçeye sahip. Merkez Bankası döviz rezervini eksi 45.5 milyar dolara indiren ekonomistin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mali yapısını anlamasını beklemiyoruz. AKP Genel Başkanı halkın günden güne yoksullaşmasından rahatsız değil, işsizliğin Cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasında olmasından, vatandaşın gitmediği şehir hastanesinin, geçmediği köprünün, kullanmadığı yolun faturasını ödemesinden, doğanın talanından, kamu kaynaklarının 5 müteahhite akıtılmasından rahatsız değil. Üstelik bunları kamuoyuna ağzı dolu dolu anlatıyor ama görüyoruz ki bu ülkenin yüz akı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin alt yapı yatırımları için ucuz finansman bulmasından incinmiş. Ne diyelim Allah akıl fikir versin.Ülkenin kefen parası ile müteahhitlerin hakkedişlerini ödeyen şahsım devletinin kentinin alt yapı yatırımı için uzun vadeli ucuz kredi bulan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni alkışlamasını beklemiyorduk tabii. Ama ülke yönetimindeki becerisizliğinizi, basiretsizliğinizi CHP’li yerel yönetimleri karalayarak örtemezsiniz. İzmir’in, Ankara’nın, İstanbul’un ve tüm belediyelerimizin ürettiği işler, yaptığı projeler sizi rahatsız ediyor, biliyoruz… Siz ne derseniz deyin biz halka hizmet etmeye ve sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.