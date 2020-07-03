CHP'li Bakan'dan tahliye edilen Urla Belediye Başkanı'na ilişkin açıklama

03 Temmuz 2020 Cuma, 17:48

Açıklamasında, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'a, 6 sene 3 ay hapis cezası verilerek tahliye edilmesini eleştiren İzmir Milletvekili Bakan, beraat ederek tahliye edilmesini beklediklerini, gerçekten FETÖ bağı araştırılsa, eşit ve adil koşullarda yargılama yapılsa AKP'den bir tane bile belediye başkanının dışarıda olamayacağını ifade etti.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Urla Belediye Başkanımız Burak Oğuz'un beraat ederek tahliye edilmesini beklerdik, ancak 6 sene 3 ay hapis cezası verilerek tahliye edildi, istinaf ve temyiz süreçlerini de yakından takip edeceğiz. Sayın Oğuz'un ticari faaliyetlerinin ve ziyaretlerinin siyasi saiklerle bir yerlere bağlanmaya çalışılıp, hakkında en ağır ifade veren kişinin dahi örgütten bahsetmediği halde ceza alması çok talihsiz bir durumdur. FETÖ'yle birlikte kimlerin yürüdüğü hepimizin bilgisi dahilindedir. Kendi içlerindeki FETÖ'cüleri temizlemek yerine, bahaneyle, uydurma ve siyaseten sindirme amacı güden davalarla Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzanmaya çalışan bu anlayışı da kınıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Üyeleri Atatürk’ün ışığında, gerçek vatansever ve demokrasiye inanmış bireylerdir. Bu nedenle ne darbeci çıkar, ne de Fethullahçı çıkar. Bu yapıları AKP, şimdi “sızma” dedikleri ama bilinçli olarak yerleştirdikleri yerlerde ve makamlarda yani kendilerinde aramalıdır. Gerçekten FETÖ bağı araştırılsa, eşit ve adil koşullarda yargılama yapılsa AKP'den bir tane bile belediye başkanının dışarıda olacağını sanmıyoruz. CHP, FETÖ'nün karşısındaydı yine karşısındadır. Başkanımızın yanındayız, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”