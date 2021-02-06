CHP'li Banu Özdemir'İn ‘Çav Bella’ davası sürecindeki hakaretlerden kazandığı tazminatları SMA’lı çocuklara bağış oldu

06 Şubat 2021 Cumartesi, 14:50

İzmir'de geçen mayıs ayında bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir, 'halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklanmış, 9 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Yargılama sonucunda mahkeme Özdemir’in beraatine karar verdi. Bu süreçte kendisine yapılan hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar hakkında dava açan CHP’li Özdemir kazandığı tazminatları sağlık sıkıntıları yaşayan çocuklara bağışladığını ve bundan sonra kazanacağı tazminatları da bağışlamaya devam edeceğini duyurdu.

Özdemir'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Bildiğiniz üzere haksızca yargılandığım sürede maruz kaldığım hakaret, tehdit ve benzeri içerik paylaşımlar hakkında hukuki süreçlerin başlatıldığını duyurmuştuk. Geçtiğimiz ay bir hakaret davasından aldığımız tazminatı SMA hastası olan bir kardeşimize bağışlamıştık. Bu hafta da bir hakaret davasından aldığımız parayı Kistik Fibrozisli çocukların yaşam kalitelerinin artması için bağışladık. 60'a yakın açık dosyamız var. Ceza davalarının hemen bitiminde açacağımız tazminat davalarını da doğa, çocuk ve hayvan hakları gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarına hibe etmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda TEMA bünyesinde 2 bin fidan hedefiyle bir koru ormanı kurmayı planlamaktayız. Sizler de hukuki süreçlerinizden sosyal fayda üretebilirsiniz. Dayanışmayı büyütebilir iyiliği çoğaltabilirsiniz."