CHP'li Barut serada üreticilerin derdini dinledi
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Bekirli Köyü'ne giderek serada üreticilerin derdini dinledi. Barut, Rusya'nın domates ihracatında 200 bin ton kota uygulamasının kaldırılmasını istedi. Serada domates üreten Ali Meclis de "Sattığımız domatesin fiyatı, maliyetini karşılamıyor. Buna çözüm bulunsun. 1,5-2 liraya ürün satıyoruz, maliyeti ise 2,5-3 lirayı geçiyor. Çaresizlik içindeyiz. Çözüm bulunsun" dedi.
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Bekirli Köyü'ne giderek serada üreticilerin derdini dinledi. Kilogram maliyeti 2.5-3 lirayı bulan domates üreticilerinin ürünlerini 1.8 liradan satmak zorunda kaldığını belirten Barut, Rusya'nın domates ihracatında 200 bin ton kota uygulamasının kaldırılmasını istedi.
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Bekirli Köyü'ne giderek serada üreticilerin derdini dinledi. Kilogram maliyeti 2.5-3 lirayı bulan domates üreticilerinin ürünlerini 1.8 liradan satmak zorunda kaldığını belirten Barut, Rusya'nın domates ihracatında 200 bin ton kota uygulamasının kaldırılmasını istedi.
Adana'nın Karaisalı İlçesi'ne bağlı Bekirli Köyü'ndeki seralarda domates üreten çiftçilerle buluşan Adana Milletvekili Barut, çiftçilerin seralarında incelemelerde bulunup üreticileri dinledi. Domateste kilogram maliyetinin 2,5-3 lirayı geçtiğini ancak ürünün 1,8 liradan satıldığını aktardı.
TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyonu Üyesi de olan Ayhan Barut şunları söyledi:
"En çok üretilip tüketilen, ticarete konu olan domates, beslenme ve sağlık açısından da çok önemli bir ürün. Domates, Türkiye'de 13 milyon ton üretiliyor. 2,5 milyon ton üretimle Antalya ilimiz başı çekmektedir. Ancak bugünlerde domates üreticisi oldukça perişan ve sıkıntılı. Çiftçinin ürünü maliyetinin altında 1,8-2,2 liradan satılıyor. Tüm girdiler 6-8 kat artmışken domates fiyatının 10 yıl öncekinden geriye gitmesi üreticileri mağdur etmiştir. 13 milyon tonluk domates üretiminin 540 bin tonu ihraç ediliyor. Bu çok düşüktür. Bu oranın 200 bin tonu Rusya'ya yapılmaktadır. Rusya, ülkemize uyguladığı 200 bin tonluk kota da doldu. Derhal bu kotan tamamen kaldırılmalıdır.
"FİYAT MALİYETİ KARŞILAMIYOR"
Bekirli Köyü'ndeki 1,4 dönüm alandaki serada domates üreten Ali Meclis ise, "Sattığımız domatesin fiyatı, maliyetini karşılamıyor. Buna çözüm bulunsun. 1,5-2 liraya ürün satıyoruz, maliyeti ise 2,5-3 lirayı geçiyor. Çaresizlik içindeyiz. Çözüm bulunsun" dedi.
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