CHP'li Barut: "Tarım işçileri insanca yaşam için çözüm bekliyor"

16 Eylül 2020 Çarşamba, 12:11

Çukurova Bölgesi'ndeki tarım işçisi dernekleriyle ile Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) arasında yapılan işçi yevmiyelerine ilişkin görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Bu yıl için gündelik ücretin 116 lira olmasını isteyen tarım işçileri temsilcilerine AKİB yönetimi 101 lira teklif edince anlaşma sağlanamadı. Günlük ücretin 110 liradan aşağı olamayacağını belirten tarım işçileri pazartesi günü itibariyle 'işe çıkmama' kararı aldı. Karar üzerine Mersin, Hatay ve Adana'da narenciye, mısır, biber ve karpuz gibi çeşitli işlerde çalışan tarım işçileri, tarla ve bahçelere gitmedi.

SABAH 05.00'DA BULUŞTULAR

İş bırakma eylemi yapan tarım işçileriyle Adana'nın Yüreğir İlçesi'ne bağlı Doğankent Mahallesi'nde sabah saat 05.00'da buluşan CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Orhan Sümer, her zaman emeğin ve emekçinin yanında yer aldıklarını söyledi. Çukurova Aracılar ve Elciler Derneği Başkanı Fevzi Ete ile beraberindeki tarım işçileriyle açık alanda toplantı yapan CHP'li milletvekilleri, sorunları ve talepleri dinledi, birlikte neler yapabileceklerini konuştu.

Ekonomik krizin ardından geçim sıkıntısının daha da arttığını belirten Çukurova Aracılar ve Elciler Derneği Başkanı Fevzi Ete, "İğneden ipliğe her şey zamlandı, geçim derdi herkes gibi bizi de mağdur ediyor. Emeğimizin karşılığı olarak günlük ücretimize zam yapılmasını istiyoruz. 110 liranın altındaki bir teklifi kabul etmiyoruz. Talebimiz karşılanmadan iş başı yapmayacağız" diye konuştu.

"TARIM İŞÇİLERİ MAĞDUR EDİLMESİN"

Tarım işçilerini dinleyen, sorunlarını ve taleplerini konuşan CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Orhan Sümer, Türkiye'de emekçiler için yaşam koşullarının her geçen gün daha da ağırlaştığını vurguladı. Tarım işçilerinin asla mağdur edilmemesi gerektiğini ifade eden Barut ve Sümer, her zaman emeğin ve emekçinin yanında olmayı sürdüreceklerini aktardı.

Türkiye'de açlık sınırının 2 bin 401 lira, yoksulluk sınırının ise 8 bin 304 lira olduğunu anımsatan Barut ve Sümer, "Döviz kurları yükselirken, esnaf siftahsız dükkan kapatırken zam yağmur altında inleyen yurttaşlarımız, iktidardan ekonomideki yangına çözüm bulmasını bekliyor. Yüksek enflasyonun altında aldığı ücretleri eriyen, insanca yaşam isteyen tarım işçilerimizin de sesinin duyulmasını, taleplerinin karşılanmasını istiyoruz. Tarım işçileri mağdur edilmeden bu soruna çözüm bulunmasını talep ediyoruz"