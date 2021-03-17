CHP'li Başarır, Mersin'deki liman projesine tepki gösterdi: "Belediyenin Cumhur İttifakı meclis üyeleri bu gerçeği gördü ve utanıp meclisi terk etti"

17 Mart 2021 Çarşamba, 14:24

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin’de denizin doldurularak yapılması planlanan liman projesini dün akşam TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getirdi.

“BETON DÖKÜLÜP DENİZ DOLDURULACAK”

Başarır, projeye ilişkin şunları söyledi:

“Antalya-Mersin Otoban Yolu, Nükleer Santral, taş ocakları, havaalanı, sahil bandı projelerinin bitmemesi büyük bir sorundur. Biz bu sorunların bitmesini beklerken daha büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Nedir bu sorun? Mersin Limanı. Cumhurbaşkanı’nın, 9. ve 10. Kalkınma Programı’nda, limanın Doğu Mersin’e yani Kazanlı-Karaduvar tarafına yapılacağını duyduğumuz zaman çok mutlu olduk. Çünkü, bu konteyner limanı Avrupa’ya, Doğu Akdeniz’e, Antalya’yı, Hatay’ı, İskenderun’u, Adana’yı bağlayacak limandı ve bağımsız ikinci limandı. 11.Kalkınma Planına baktığımız zaman çıkarıldı. Ne eklendi peki? 2007’de, MIP (Mersin Uluslararası Limanı) Şirketi’ne satılan limanımızın alanına eklendi. Bu şu anlama gelmektedir; Mersin’de, Atatürk Parkı’nın önüne 190 bin metrekare alana beton dökülüp, deniz doldurulacak anlamına gelmektedir. Yani, Mersin’in taş ocaklarıyla dağlarını, santralle denizini yok ettiniz. Şimdi ise denizi dolduruyorsunuz.”

“DÜNYADA BÖYLE SOYGUN YOK”

2007’de Mersin Limanı’nın 755 milyon dolara satıldığını, burayı alan şirketin de 10 yıl sonra, limanının yüzde 40’ını 869 milyon dolara yabancılara sattığını ifade eden CHP’li Başarır, “Dünyada böyle bir soygun yok. Aynı limana, aynı firmaya ikinci limanı ekliyoruz. Neden? Yazık değil mi? MIP kim? Neden memleketimin limanı 3 paraya bu şirkete satıldı? Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var, Mersinlinin hakkı var” ifadelerini kullandı.

“BEN LİMANA KARŞI DEĞİLİM, BEN SOYGUNA KARŞIYIM”

Başarır sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni Şafak Gazetesi ‘Limana da Karşılar’ diye haber yaptı. Ben limana karşı değilim, ben soyguna karşıyım. Ben yatırıma karşı değilim, ben adaletsizliğe, kayırmacılığa karşıyım. Bu Liman Projesi’ni Büyükşehir Belediyemize sordunuz mu, halka sordunuz mu, STK’lara sordunuz mu? Ceplerinizi dolduruyorsunuz. Heybenizi dolduruyorsunuz. Yurt dışındaki banka kasalarınızı dolduruyorsunuz. Bari denizi doldurmayın! Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhur İttifakı meclis üyeleri bu gerçeği gördü ve utanıp meclisi terk etti. Liman sorununu halka sorun, halk en doğru kararı verecektir.”