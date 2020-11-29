CHP'li Başarır'dan Mahir Ünal'a 'Tank Palet' yanıtı: Utanmaz Katar artığı!
Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilip Katar ortaklığına devrine tepki gösteren CHP'li Ali Mahir Başarır, kendisini "Muhaberat artığı" diyerek hedef alan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'a "Utanmaz Katar artığı, bu ülkenin Tank Palet Fabrikası Katar’a satılırken neden sustun?" diyerek yanıt verdi.
Katıldığı bir televizyon programında, Sakarya'da kurulu Tank Palet Fabrikası'nın Katar ortaklı BMC'ye devrini gündeme getiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP'nin hedefi oldu.
Başarır, ''Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum. 50 milyon dolara satılmış…' dedi.
Programın diğer konukları Yaşar Hacısalihoğlu ve Hilmi Taşdemir, "Bunu nasıl söylersiniz?", "Tank Palet Fabrikası ordu mudur?" gibi sözlerle Başarır'a karşı çıkarak fabrikanın orduyu temsil etmediğini öne sürdü.
CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Katar gerçeğiyle ilgili sözleri üzerine, AKP yönetimi de Başarır'ı ve CHP'yi hedef alan sözlerle tartışmaya dahil oldu.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Başarır için "Muhaberat artığı", "Esed aşığı" ifadeler kullanıp "bir CHP milletvekilinin katıldığı TV programında kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor. Bu ifadeleri telin ediyorum." deyip Başarır'ı "özür" dilemeye çağırdı.
Başarır bu çağrıya şöyle yanıt verdi:
"Utanmaz Katar artığı, bu ülkenin Tank Palet Fabrikası Katar’a satılırken neden sustun? Neden bir tepki vermedin ? Benim demek istediğim son derece açık ve net. Bu ülkenin şerefli ordusunun tankı, topu, tüfeği başka bir ülkeye peşkeş çekilir mi? Nerede senin sözde milliliğin?"
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