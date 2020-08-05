CHP'li Başevirgen: Manisa’da vaka sayısı patladı, hastanelerde yer yok!

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:50

Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı verilerinin güvenilirlikten uzak olduğunu ve verilere şüphe ile bakıldığını ifade eden CHP'li Bekir Başevirgen, "Hastanelerde yoğun bakım servisleri ve yataklı servislerde yer kalmadı. Vatandaşlar bizlerden hastaneye yatış konusunda yardım talebinde bulunuyor. Ancak hastaneler dolu. Durumu çok kötü olanlar ancak hastaneye yatırılıyor. Ona rağmen şu an pandemi hastanesi olan Manisa Merkez Efendi Hastanesi yoğun bakımlarıyla birlikte dolmuş durumda, başka hasta almıyor. Yeni hastalar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne götürülüyor. Bir çok hasta da covid teşhisi konmasına rağmen evlerine gönderiliyor. Hastalığı kontrol etmek konusunda temas takibine yönelik testler artık yapılmıyor, sadece hastalık belirtisi olanlara test yapılıyor. Filyasyon ve karantina uygulanmıyor." dedi.

"FABRİKALAR VAKA KAYNIYOR, ÜRETİM DEVAM EDİYOR"

Manisanın aynı zamanda bir sanayi kenti olduğunu ve çok sayıda büyük fabrika bulunduğunu hatırlatan Başevirgen "Özellikle Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerde ve büyük fabrikalarda vaka sayısının hızla arttığı ve ölümlerin yaşandığı ile ilgili bilgiler alıyoruz. Buna rağmen fabrikalarda üretim durdurulmuyor. İnsanlar pandemi şartlarında çalıştırılmaya devam ediyor. Üstelik fabrikalarda tespit edilen vaka sayıları da açıklanmıyor. Ekonomik kaygılar sebebiyle Türkiye'de virüsle mücadele konusundaki önemler azalıyor. Bu durum, daha da fazla işgücü kaybına zemin hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

"ÖNLEMLER VATANDAŞA BIRAKILDI"

Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte alınması gereken tedbirlerin vatandaşın üzerine yıkıldığını, yaz aylarında sırf turizmi canlandırmak adına geniş ve rahat davranıldığını dile getiren Bekir Başevirgen, "Eğer amaç sürü bağışıklığı oluşturmaksa bu durum da vatandaşlara söylenmeli ve ona göre kendi tedbirlerini almaları sağlanmalı. "İş yine başa düştü" diyerek, bütün vatandaşlarımızı kalabalık ortamlardan uzak durmaları, maskesiz sokağa çıkmamaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıyoruz." diye konuştu.