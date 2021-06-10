CHP'li başkan dalış yaptı, denizdeki kirliliği gösterdi
Fethiye'de Ölüdeniz lagününde deniz temizliği yaptı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, dalgıçlarla birlikte denizden atık topladı.
Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat’ın da katıldığı etkinlikler kapsamında lagündeki iskeleden çıkış yapıldı. Lagün içerisinde yaklaşık 20 dalgıç deniz temizliği yaptı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, dalgıç ekibiyle birlikte bölgenin en gözde yerlerinden Ölüdeniz lagününde dalış gerçekleştirdi. Otel iskelesinden lagünün farklı noktalarına dağılan dalgıçlar, denizin dibini tarayarak atık topladı.
Cam şişe, demir parçaları, metal kutu, cep telefonu, içecek şişeleri gibi atıkların denizden çıkarıldığı bir buçuk saat süren temizleme çalışmalarını, Fethiye protokolü temsilcileri ve vatandaşlar yakından takip etti. Vatandaşlar da deniz temizleme çalışmasını, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ilgi ve merakla izledi. Kıyıya yakın bölgelerde pek çok atık çıkarıldı.
Dalgıçlar tarafından denizde Türk Bayrağı ile üstünde ‘Mavi Yeşil Fethiye, Doğa Dostu Belediye’ yazan pankartlar açıldı.
“MARMARA'DAKİ ÇEVRE KATLİAMINI GÖRÜYORUZ'
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Geneline baktığımız zaman denizimiz berrak ve temiz. Çoğunluğu pet şişe ve teneke kutu olmak üzere atık çıkardık. Ancak ben onların rüzgârla savrulduğunu düşünüyorum. Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yaratmak için buradayız. Görevimiz boyunca birçok etkinliğe katılarak, ödüller kazandık. Bizler çocuklarımıza temiz bir doğa bırakmak adına kararlı bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Bölgemizde çevreyi korumak adına ciddi anlamda altyapı çalışmaları yapıyoruz. Dünyadaki yaşayan canlıların neslini sürdürmesi için çevreyi korumamız gerekiyor. Maalesef Marmara Bölgesi’ndeki çevre katliamını görüyoruz. Bilim adamlarının da ifade ettiği gibi önlem alınmazsa sadece doğa değil, bütün canlıların zarar verecektir. Hayatımızı devam ettirmek adına çevremizi korumalıyız. Aktif şekilde rol oynayan çevrecilerimizi kutluyorum. Birlikte ortak projeler yürüteceğiz. Duyarlı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.
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