CHP'li başkan isyan etti: Ödeneklerimiz engelleniyor!

03 Eylül 2020 Perşembe, 12:06

Eylül 2020 Meclis Toplantısı öncesi gündem dışı konuşma yapan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Sütlüce Köyü'ne yapılması planlanan 4Mw güce sahip GES ile ilgili bilgi verdi.

Sözcü'nün haberine göre, projenin onay beklediğini ifade eden Posbıyık şöyle konuştu:

Sokak aralarındaki aydınlatmaların parasını belediye ödüyor. 800 milyar (800 bin) lira tutarında ödeme yapıyoruz. Dedik ki Avrupa Fonundan verilen desteklerden faydalanalım. Danışman bir şirket vasıtasıyla yararlanmak istedik. GES ile aylık 400 milyar lira gelir elde edeceğiz, para da almayacağız devletten. 800 milyar (800 bin) lira öderken, 400 milyar (400 bin) lirası orada ürettiğimiz enerjiden kaynaklanacak.

BÖLGE MİLLETVEKİLLERİ ENGELLİYOR

5 yıl ödemesiz kredi bulduklarını ve Zonguldak’ın eski Valisi Erdoğan Bektaş ile görüştüklerini ifade eden Posbıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sütlüce köyü merkezinde 220 dönüm bir yer bulduk. Taşlık, kayalık ve tarıma elverişli değil. Sağ olsun bize Sayın vali yardım etti, bütün müdürlüklerde bütün işlemleri bitirdik.

Bu proje genel müdürlüğe, Ankara'ya gitti. Aylardır bekliyoruz ne yapacağımızı şaşırdık. Geçmiyor. AK Partili kardeşlerimiz alınmasın, siyaset yapmıyorum ama gerçekleri söylememiz lazım. Ereğli'ye yapılan bir takım yatırımlar engelleniyor. En sonunda AK Partiden bir büyüğümüzü bulduk, rica ettik, minnet ettik, ‘şu işle ilgilen, çıkmıyor’ dedik. 3-4 gün ilgilendi, ben hallederim dedi. Ama sonra telefon etti. ‘Bölge milletvekilleri, CHP'li belediye olduğu için genel müdüre talimat vermişler, yapılmıyor’ diyor. Zonguldak milletvekillerine sesleniyorum, böyle vicdansızlık olur mu? Ereğli'ye yüzme havuzu olacak, Kilimli'ye gidiyor. GES yapacağız, kimsenin düşünmediği bir proje; devletin yerini kiralıyoruz; bütün muamelelerimiz bitmiş, genel müdüre talimat veriyorlar ‘Vermeyin, CHP'li belediye’ diye. Ya arkadaş, ben CHP'li belediye isem terörist değilim ki.

KAÇ AYDIR KREDİ ALAMADIM

AKP’li Zonguldak Belediyesinin kredi çıkmadan asfalt ihalesi yaptığını açıklayan Halil Posbıyık şunları kaydetti:

Şimdi ben asfalt dökebilmek için gayret ediyorum. Bilançosu en düzgün belediye benim belediyem, sizin belediyeniz. Devlete 5 kuruş borcumuz yok. Her şeyimiz tıkır tıkır yolunda, bilançomuz çok düzgün. Kredi almak istiyoruz İller Bankasından. Kaç aydır kredi alamadım. Zonguldak Belediyesi asfalt dökeceğim dedi. 3 günde kredisi çıkmadan ihale yaptı, 35 bin ton asfalt dökmek için. Zonguldak da benim ama neden bu ayrımcılık yapılıyor. İsyan etme noktasına geldik yani. İsyan ediyoruz yani.

POLİS RESTORANLARA BASKIN YAPIP İÇKİ TOPLUYOR

Kızının doğum gününü kutlamak için bir balıkçı restoranına gittiğini anlatan Posbıyık, polislerin masalardaki içkileri kaldırdıklarını ve zabıt tuttuklarını gözleriyle gördüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı;

Tabii o emekçi polislerin kabahati yok. Onlara talimat veren amirlerine, yukarıdakilere sesleniyorum. Bu memleketi turizm memleketi yapacağız diye Kaymakam, Vali hep beraber bağırıyoruz. Çağdaşlık, hukuk, adalet olmayan bir yerde turizm olur mu? Şişeleri masadan topla, bilmem ne, herkes dağılmaya başladı. Kim gelir buraya Düzce'den, Adapazarı'ndan. Böyle bir anlayış olur mu?