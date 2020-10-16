CHP’li Başkan Sandal: Bir çocuğu kurtarmak bir aileyi kurtarmaktır
İzmir'de Bayraklı Belediyesi, maddi durumu yetersiz olan ve internet erişimi olmayan öğrenciler için Tvbek projesini hayata geçirdi.
Bayraklı Belediyesi’nin dijital dershanesi olan BAYSEM’in televizyon kanalı TVbek ile bilgisayarı ve tableti olmayan öğrencilerin eğitimlerine yeni bir mecradan devam etmesi konusunda destek sağlanması amaçlanıyor. Ulusal ölçekte yayın yapan bir eğitim kanalı olan Tvbek, hafta içi her gün 9-11 arasında 8. 12. ve mezun olan öğrencilere yönelik öğrencilere tüm branşlarda eğitim verecek. Program 28 hafta sürecek şekilde planlandı. Proje lansmanına Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın yanında siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve gönüllü öğretmenler katıldı.
Amaçlarının Türkiye’nin dört bir yanındaki dezavantajlı çocuklara da eğitim hizmeti götürmek olduğunu dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Nitelikli eğitim almak her çocuğun hakkıdır” ilkemizle yola çıkarak, sadece Bayraklımız için değil, tüm İzmir için uzaktan eğitim döneminde yeni bir sayfa açtık. Bu kapsamda pandemi sürecinde Türkiye'de online eğitime geçen ilk belediye olduk. Öte yandan bir ilk olacak yeni eğitim projemizle; evlerinde bilgisayar veya internet imkanı bulunmayan öğrencilerimiz TV BEK'e (Bayraklı Eğitim Kanalı) Tv 35 üzerinden erişebilecek. Öğrencilerimiz, 2020-2021 yılı uzaktan eğitim dönemi boyunca gönüllü öğretmenlerimizin tüm branşlarda 20'şer dakika olmak üzere anlatacağı dersleri ücretsiz olarak takip edebilecek. Çocuklarımız, aydınlık geleceğimizin teminatıdır. Onlar için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Başkan Sandal ayrıca, 24 mahalleye 24 kreş açacakları müjdesini de verdi.
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