CHP’li Beko: Evde bakılan pozitif hastalara ilaç verilememektedir

07 Eylül 2020 Pazartesi, 14:12

AKP iktidarının ekonomik endişelerle 1 Haziran sonrası epidemiyolojinin yol göstericiliğinden yoksun bir şekilde; kontrolsüz olarak açılma süreci başlatması ile Covid-19 salgınının ne yazık ki kontrol edilemez bir noktaya doğru ilerlediğini dile getiren Kani Beko, birçok ilde salgının hızla yayıldığını, İzmir özelinde durumun ne olduğunu Sağlık Bakanı’na soru önergesi ile sordu.

Vaka artışının hızlı olduğu illerde Covid-19 hastalarının hastanelerde, özellikle de yoğun bakım servislerinde yer bulamadıkları haberlerinin endişe verici olduğunu belirten Beko, İzmir’de de halkın tam olarak bilinçlenmesi gerektiğini, çalışan kesimin çok tedirgin olduğunu ifade etti.

İŞÇİ SINIFI HASTALIĞI HALİNE GETİRMEDEN ÖNLEMLER ALINMALI!

Fabrikalarda, organize sanayi bölgelerinde ve küçük işletmelerde vakalarda artış olduğu iddiasının doğru olup olmadığına soru önergesinde yer veren CHP’li Beko,

“Öyleyse bu bölgelerde hangi önlemler alınmaktadır? İzmir’de vaka sayısı, kaybedilen hasta sayısı, test sayısı, tedavi edilen hasta sayısı nedir? Bölgesel tedbirlerin alınması, fabrikaların, organize sanayi bölgelerinin yoğun olduğu illerde daha etkin yöntemlerle çalışılması kaçınılmaz bir gerçektir. İşçi ve çalışanların işyerlerine korkarak gittiği bir üretim şekli kabul edilemez.

İzmir’de 5 gündür filyasyon ekipleri antiviral ilaçlar temin edilemediği için evde bakılan pozitif hastalara ilaç verememektedir. İlaçta yaşanan sıkıntının nedeni nedir? Bu durumda hastaların tedavisi aksamış olmuyor mu” açıklamalarını yaptı.