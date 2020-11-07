CHP'li belediye arazi için anket yaptı, halk kültür park istedi
Kırşehir Belediyesi, Kırşehir’de bulunan Karayolları Bölge Müdürlüğü için Güldiken Mahallesi’nde yeni bir hizmet binası inşa etti.
Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasına taşınması ile birlikte Kırşehir Belediyesi ile yapılan anlaşma gereği, Ankara-Kayseri karayolu üzerindeki 25 bin metrekarelik arazi de Kırşehir Belediyesi’ne devredildi. Belediye başkanı Selahattin Ekicioğlu, arazinin nasıl kullanılacağını anket yaparat halka sordu. Halk, kültür parkı istedi.
Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasına taşınması ile birlikte boş kalan araziyi satmayı düşünmediklerini söyleyen Ekicioğlu, “Pandemiye rağmen borcumuzu 462 milyon TL’den 373 milyon TL’ye düşürdük. Pandemi dolayısıyla çok rahat bir durumda değiliz ama buna rağmen orayı satmayı düşünmedik. Orada 60-70 yıllık çam ağaçları var. Halk ne isterse onu yapacağız. O arazinin 100 bin metrekarelik bir inşaat alanı var. Ticari inşaat alanı olduğunu düşünürsek 70-80 milyon TL değerinde” dedi.
Şehirde anket yapıldığını aktaran Ekicioğlu, “Katılımcıların yüzde 71.1’i arazinin toplantı, yeme-içme ve sosyal faaliyetlerini karşılayacağı bir kültür parkı yapılmasını istedi. Buna göre çalışmamızı yapacağız” dedi.
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