CHP'li Belediye Başkanı Kemal Şengül yaşamını yitirdi

CHP'li Erzincan Mollaköy Belde Belediye Başkanı Kemal Şengül yaşamını yitirdi

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:40
CHP'li Belediye Başkanı Kemal Şengül yaşamını yitirdi
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Kemal Şengül'ün ölüm haberini CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun duyurdu.

Torun, "Erzincan Merkez ilçeye bağlı Mollaköy Belde Belediye Başkanımız Kemal Şengül’ün vefatını üzülerek öğrendim. Sevgili başkanımıza Allah’tan rahmet, partimize ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Unutmayacağız..." ifadelerini kullandı.


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