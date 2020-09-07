CHP'li belediye başkanı koronavirüse yakalandı

07 Eylül 2020 Pazartesi, 09:03

CHP'li Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarıkaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Hemşehrilerim,

Covid_19 şüphesiyle eşim ve ben 1 haftadır kendimizi evde karantinaya almış bulunmaktaydık.

Dün yapılan test sonucumuzun pozitif olduğunu öğrendik.

Tedavi sürecimiz evde devam edecektir.

Tüm vatandaşlarımızın hem kendi hem çevresindekileri korumak adına tedbiri elden bırakmamasını rica eder hasta olanlara acil şifalar dilerim.

Sağlıklı günlerde görüşmek üzere."