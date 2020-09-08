CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tedbir amaçlı uyutuldu

08 Eylül 2020 Salı, 15:59

Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, kan değerlerinde düzelme olduğu, PCR testinde negatifleşme, antikor testlerinde ise pozitiflik saptandığı kaydedildi.

Memorial Antalya Hastanesi Direktörü Op. Dr. Özgün Güngör, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

AKCİĞER DOKUSUNDA TAHRİBAT OLUŞTU

Op. Dr. Özgün Güngör, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'in 8 Eylül Salı günü itibarıyla kan değerlerinde düzelme, PCR testinde negatifleşme ve antikor testlerinde pozitiflik saptanmıştır. Covid sürecinde akciğer dokusunda oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakım koşullarında, takip ve tedavileri devam etmektedir. Bu sürecin her aşamasında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Özlenen Özkan ve tıp fakültesi öğretim üyeleri, her türlü tıbbi ve sosyal desteği sunmuşlardır" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BÖCEK, TEDBİR AMAÇLI UYUTULDU

Tedavisi süren Böcek'in, tedbir amaçlı uyutulduğu kaydedildi. Başkan Böcek’in astım hastalığı nedeniyle ciğerlerinin zarar görmemesi için tedbir amaçlı uyutulduğu öğrenildi. CHP İl Başkanı Nusret Bayar, hastaneyi ziyaret ederek doktorlardan Başkan Böcek’in durumu hakkında bilgi aldı.