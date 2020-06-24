CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru CHP'den istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2020 Çarşamba, 18:32
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CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun partisi CHP’den istifa ettiğini bildirdi. Sucu yaptığı açıklamada, Doğru’nun, e-Devlet sistemi üzerinden CHP üyeliğinden ayrıldığını söyledi. 

Hayri Sucu, Doğru’nun istifasına ilişkin yarın basın açıklaması yapacaklarını ifade etti. İstifanın nedeni bilinmiyor.

Doğru, 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’den belediye başkanı seçilmişti.


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