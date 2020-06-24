CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru CHP'den istifa etti.
CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu, Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun partisi CHP’den istifa ettiğini bildirdi. Sucu yaptığı açıklamada, Doğru’nun, e-Devlet sistemi üzerinden CHP üyeliğinden ayrıldığını söyledi.
Hayri Sucu, Doğru’nun istifasına ilişkin yarın basın açıklaması yapacaklarını ifade etti. İstifanın nedeni bilinmiyor.
Doğru, 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP’den belediye başkanı seçilmişti.
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