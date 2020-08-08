CHP'li belediye başkanından 'İnce' paylaşım

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'ye gönderme yaptığı bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:26
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CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'ye Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'dan gönderme yolu ile tepki geldi.

Menemen Belediye Başkanı Aksoy, sosyal medya üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bir fotoğrafını paylaşarak “İNCE İNCE OYNANAN OYUNUN FARKINDAYIZ LİDERİMİZİN YANINDAYIZ” notunu düştü. 

İşte Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un paylaşımı:



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