CHP’li belediyenin gönderdiği şarap gündem oldu, açıklama geldi
CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kadın kooperatifi tarafından üretilen şarabın yılbaşı hediyesi olarak gönderilmesi, Pelikancıların da aralarında bulunduğu AKP kanadından hedef alındı. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçe, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “ Büyükşehir Belediyemiz Mersinimizde yetişen, kadın kooperatifleri ile üretilen ürünleri hediye olarak gönderdi. Türk çiftçisine düşman olanlar anlamaz” dedi.
“Pelikan” adıyla anılan gruba yakın olan Selman Öğüt sosyal medya hesabından yılbaşı hediyesi olarak şarap gönderen CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni hedef aldı. Öğüt'ün bu açıklamalarını AKP'ye yakın gazeteler de haberlerinde gördü.
"TÜRK ÇİFTÇİSİNE DÜŞMAN OLAN ANLAMAZ"
Gelen tepkilerin ardından CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçe'den açıklama geldi. Şarapların Silifke ilçesinde yetiştirilen Patkara üzümlerinden olduğu ve kadın kooperatifleri tarafından imal edildiğini ifade etti. Şarapların kadın kooperatifi tarafından gönderildiğini ifade eden Gökçel, "Türkiye'de yetişen ürünleri ve kadın emeğini koruduğu için" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e de teşekkür etti.
CHP'li Gökçel'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:
"Büyükşehir Belediyemiz Mersinimizde yetişen, kadın kooperatifleri ile üretilen ürünleri hediye olarak gönderdi. Belediyemize ve Vahap Seçer'e topraklarımızda yetişen ürünleri koruduğu, kadın emeğine değer verdiği için teşekkür ediyorum. Türk çiftçisine düşman olanlar anlamaz!"
"ONLAR İÇİN YANDAŞ KAZANMIYORSA DEĞERİ YOK"
"Silifke ilçemizde yetişen Patkara üzümlerinden kooperatifimiz tarafından şarap imal edilmiş. Bunu başka yerlere çekmek topraklarımızın değerlerini yok sayan bir zihniyet için şaşırtıcı değil. Onlar için ihale yoksa, yandaşa para kazandırmak yoksa hiçbir şeyin değeri yoktur. Ama biz yurttaşlarımız için varız, onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Ürettikleri her ürünün her zerresini tanıtıp, üretmeleri için yanlarında olacağız. Bizim farkımız budur."
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