CHP'li Berhan Şimşek'e ölüm tehdidi: 'Seni kurşun manyağı yaparım'

27 Ocak 2021 Çarşamba, 07:19

İçişleri Bakanlığı'nın hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sosyal medyada troller tarafından hedef gösterilen CHP'li Şimşek KRT TV canlı yayınında 13 kez ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

CHP'li Şimşek, KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu gazeteciler İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş ve Elfin Tataroğlu'nun konuk olduğu Şimdiki Zaman programında İçişleri Bakanlığı'nın hakkında suç duyurusunda bulunmasını değerlendirdi.

Şimşek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP üyeleri ve duyarlı yurttaşlara teşekkür ettikten sonra şöyle konuştu:

"Ne acıdır ki şunu da söyleyeyim; Sizler çok kıymetlisiniz, bu ülkenin oksijen koridorlarını açanlarsınız. Allah sizi var etsin. Bu ülkenin bekası için, iktidarlarının bekası için değil! Ülkenin bekası için mesleğinizi onurunuzla yaptığınızı biliyorum. Daha önce de tehditler falan alıyorduk, zaman zaman size de olmuştur. Hatta İsmail ve Barış'a 'Aman arkadaşlar dikkatli edin' derim."

'4 GÜNDÜR 13 TANE ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM'

Berhan Şimşek'in "İnanır mısınız? Bu 4 gündür 12-13 tane ölüm tehdidi var!" sözleri karşısında Gürkan Hacır şaşkınlığını gizleyemeyerek "Size yapılan tehdit mi?" diye sordu. Berhan Şimşek de "Evet, evet" dedi.

'MUHALİFLER ÖLÜM TEHDİDİ ALTINDA!'

İsmail Saymaz da "Muhalifler ölüm tehdidi altında, bunu boşuna söylemiyoruz" dedi.

'VALİLİKTEN KORUMA TALEBİNDE BULUNACAĞIM'

Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

"Seni diyor; 'Mermi manyağı değil, kurşun manyağı yaparım. Seni şöyle yaparım, böyle yaparım... Biz buradayız, biz yaşıyoruz ve varız.'

Avukat arkadaşım dün suç duyurusunda bulundu. Ben bugün Sayın (Selçuk) Özdağ dinlerken dondum. Yarın gideceğim ben, valilikten koruma talebinde bulunacağım.

Ben milletvekilliği yaptım. Gençliğimizde bazı günler yaşadık, taşıdık... Ben milletvekili olup da silaha müracat etmeyen 7 arkadaştan biriydim. Şimdi silah taşıyacağız. Ya da illagal silah taşıyacağım arabamda. Kendimi korumak mecburiyetindeyim. "