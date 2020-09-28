CHP'li Böke, dövizle birlikte artan dış borç miktarını açıkladı

28 Eylül 2020 Pazartesi, 19:43

TL'nin döviz karşısındaki değer kaybı sürüyor. Son olarak dolar 7,78'e, avro ise 9,07'ye yükseldi. CHP Genel Sekreteri Böke, "Bugün TL, dolar karşısında 12 kuruş değer kaybetti. 1 yılda ödeyeceğimiz 176 milyar dolar dış borç sırf bugün 20 milyar TL arttı! İşte dışa bağımlılık" diyerek dövizdeki yükselişin Türkiye'nin dış borcundaki yansımasına dikkat çekti.

CHP'li Böke, "Kamu zararına dövizle hazine garantilerinde ısrar eden, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) müteahhitleri üzülmesin diye siper olan iktidar, önce şunların hesabını versin: Bugün TL, dolar karşısında 12 kuruş değer kaybetti. 1 yılda ödeyeceğimiz 176 milyar dolar dış borç sırf bugün 20 milyar TL arttı! İşte dışa bağımlılık" açıklaması yaptı.

"120 MİLYAR DOLAR HEBA OLDU"

İktidarın ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştiren Böke, "İktidar, ekonomi bilimine ve gerçeklere sırtını dönüp 120 milyar dolar rezervimizi heba etti. Güveni yıktı; paramız pul oldu. TL sadece Ağustos’tan bugüne yüzde 10 değer kaybetti, ve biliyoruz ki TL yüzde 10 değer kaybedince enflasyon 1,5 puan artıyor. Saray enflasyon yaratıyor, halk eziliyor" dedi.

PARLAMENTER DEMOKRASİ VURGUSU

"Faiz düşürdüler olmadı. Faiz arttırdılar olmadı. Meselenin salt bir faiz politikası olmadığı çok açık" diyen Böke, "Acilen bu rantçı ve borç temelli ekonomik düzeni değiştirmemiz ve güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye dönmemiz gerek. Bunu iktidar yapmaz! Ama biz halkla birlikte yapacağız" açıklaması yaptı.