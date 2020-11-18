CHP'li Böke'den Çakıcı tepkisi: 'Hukuk devletini yıkıp mafya düzenini kuran siyaset sorumludur'

18 Kasım 2020 Çarşamba, 09:43

CHP'li Böke, organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla hüküm giyen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimiyle çıkartılan af kanunu kapsamında serbest kalan Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

"HUKUK DEVLETİNİN OLMADIĞI YERDE MAFYA LİDERLERİNİN SESİ DUYULUR"

Böke, "Hukuk devletinin olmadığı yerde mafya liderlerinin sesi duyulur. Bugün olduğu gibi. Hukuk devletini yıkıp mafya düzenini kuran siyaset sorumludur. CHP Genel Başkanı’na yapılan tehdit ve hakarete karşı bugün görevini yapmayan savcılar da" dedi.