CHP'li Bülbül: AKP Çine'yi cezalandırıyor

Bülbül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada cezaevi verilerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ülkede 368 infaz kurumu var ve bu kurumların kapasitesi 251 bin 89. Son verilere göre de hükümlü ve tutuklu sayısı toplam 297 bin 19. Bu sayıyla Avrupa Konseyi üyesi 47 ülke içinde cezaevlerinde en fazla kişinin bulunduğu ülke konumundayız. AKP onarıcı adalet için neler yapabiliriz, suç oranlarını, tutuklu sayılarını nasıl düşürebiliriz diye düşünmek yerine hiçbir politika üretmeden cezaevi inşa ediyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün resmi sitesinde, yeni ceza infaz kurumlarının yapılmasının zorunluluk arz ettiği ifade ediliyor. Ülke bu zihniyetle resmen cezaevi ülkesine döndü. Bu kadar sığ bir bakış açısıyla bir arpa boyu yol almak bir kenara, ülke ancak geriye gider.”

"AKP HERKESİ CEZALANDIRIYOR"

“Cezaevinin yapılacağı yer Karakollar ve Yolboyu Mahalleleri arasındaki 250 dekarlık mera alanı. Bir şehir merkezine, insanların yaşam alanlarının tam ortasına cezaevi olur mu? O bölgenin ve cezaevinin güvenliği nasıl sağlanacak? Cezaevlerinin şehre uzak olması hem içerde bulunanlar hem de civarda yaşamını sürdürenlerin güvenliği içindir. Siz cezaevini Çine'nin merkezine yaparsanız sadece hükümlüleri ya da tutukluları değil orada yaşayanları da, Çine’yi de cezalandırırsınız. Ne yazık ki götürülerine bakmadan, oy aldığı vatandaşların iradesini yok sayarak bu projeye destek veren AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın Çine'ye reva gördüğü bu.

"İSTİHDAMI SAĞLAYAN YATIRIMLAR YAPIN"

2019’da cezaevlerine ayrılan bütçe 6 milyar 993 milyon 138 bin iken, 2021’de 9 milyar 639 milyon 43 bin lira olmuş. Her yıl istikrarlı bir şekilde artan cezaevleri bütçesi Sanayi ve Teknoloji, Kültür ve Turizm, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçelerinden daha fazla. Bir de bunun yanında cezaevleri koşulları insanlık dışı koşullar. Bu kadar bütçeyi ceza sistemine yatırmak yerine istihdam yaratacak, işsize iş imkanı sağlayacak yatırımlara neden harcanmıyor? AKP’nin cezaevi ve millet bahçesi dışında memlekete vereceği bir şey kalmadı anlaşılan. Otoyol deseniz, yap işlet soy modeli ile vatandaşın cebinden aldıkları parayla yandaş şirketlere peşkeş çekiliyor. Elektrik santrali deseniz özelleştiriliyor. Kısaca yatırım dedikleri her şey yandaşın cebini doldururken vatandaşları her anlamda biraz daha fakirleştiriyor.”