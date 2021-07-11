CHP'li Bülbül: "AKP OHAL’siz ülke yönetemez durumda"

11 Temmuz 2021 Pazar, 11:29

CHP Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, OHAL sonlandıktan sonra çıkarılan 7145 sayılı yasa ile iktidarın 3 yıl süreyle adeta OHAL’i devam ettirdiğini, şimdi ise 3 yıllık süre dolmadan yeniden düzenleme yaptıklarını belirtti.

“AKP, OHAL’i kurum ve kurallarıyla sahiplenmeye bu teklifle de devam etmiş” diyen Bülbül şunları söyledi:

“31 temmuzda biten 3 yıllık uzatma süresi şimdi bir kere daha yine 3 yıl uzatılmak isteniyor. Bu kapsamda toplu suçlarda gözaltı sürelerinin uzatılması, şirketlere yargı kararı olmaksızın kayyum atanması, yine mahkeme kararı olmadan ihraç uygulamaları devam edecek. Zaten yıllardır binlerce insan ihraç edildi, yüzlerce kuruma belediyeler dahil kayyum atandı, hukuk devletinden çıkıldı. KHK devleti olundu ama yetmiyor. OHAL’i devam ettirecek nasıl bir tehlike var? Darbe teşebbüsü mü var? Böyle bir istihbarat mı alındı? Yoksa seçim yaklaşırken koltukların sallandığının mı farkına vardılar? Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeyi OHAL ile yönetmeyi alışkanlık haline getirdi. Çünkü başka türlü ülkeyi yönetemeyeceğinin farkında. Seçime de OHAL koşullarında girmek istiyor. Ama bu sefer onları OHAL’de kurtaramayacak” dedi.

ORMANLAR YİNE HEDEFTE

Öte yandan teklifte yer alanlara çok sayıda tepki geldi. Bülbül, teklifle birlikte ormanlık arazilere hava ayrıştırma tesislerinin kurulmasının önünün açıldığını ifade ederek, “Tarım ve Orman Bakanı zaruret hali görürse hava ayrıştırma tesisleri ormanlık alanda kurulabilecek. Zaten ormanlarımızda yapılmayan faaliyet kalmadı. Enerji, atık, su, petrol, sağlık, spor tesisleri gibi pek çok şey kuruluyor. AKP iktidarının son 8 yılında, ormanlık alanların 334 bin 35 hektarlık kısmı kamu yararı için özel teşebbüslerin kullanımına açtı. Orman Yasası 40’a yakın değişikliğe uğradı ve şimdi de torba kanunlarla talan edilecek” şeklinde konuştu.

YİNE SALGIN BAHANESİ

Bir diğer düzenleme ise engellilere kamusal alanda erişimin sağlanması için yapılması gereken iyileştirmeler hakkında tanınan sürenin tekrar uzatılması. Bülbül, “Kanuna göre normalde 7 Temmuz 2018 tarihinde biten süreye 3 yıl uzatma tanınmıştı. Şimdi bu biten süreye yine 3 yıl uzatma geliyor. Kamu kurumları engelliler için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu sorumluluğun şimdiye kadar çoktan yerine getirilmesi gerekiyordu. Ama iktidar kanun teklifinde yine koronavirüsü bahane olarak göstermiş. Engelliler için yükümlülüklerin derhal yerine getirilmesi gerekir, bunun torba kanunlara koyduğunuz gerekçelerle bahanesi olmaz” dedi.