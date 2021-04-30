CHP'li Bülbül: İnsan Hakları Eylem planlarının için boş olduğu tescillendi

30 Nisan 2021 Cuma, 13:50

Emniyet Genel Müdürlüğünün kolluk personelinin ses ve görüntü kaydının alınmasına dair yayınladığı genelgeye CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül’den tepki geldi.

Bülbül, iktidarın özgürlükleri ve insan hakları giderek kısıtladığını ifade ederek, “Tek adam rejimi güya insan hakları eylem planıyla demokrasiyi, özgürlükleri kuvvetlendirecekti. Daha bugün İnsan Hakları Eylem Planı hakkında Genelge yayımlandı ama evrensel ilkeler ve haklar ülkemizde tersine işliyor. Eylem planlarının için boş niyetin ise göstermelik olduğu Emniyetin genelgesiyle bir kere daha tescillendi. Artık polisin müdahalesi, şiddeti öyle bir noktaya ulaştı ki artık yaşam hakkı tehlike altında. Bu durumu yaratan iktidar, bunun önüne geçmek için çaba sarf etmek yerine polis şiddetini saman altı etmek için elinden geleni yapıyor “dedi.

"YURTTAŞIN GÖRÜNTÜ ALMASI KENDİNİ SAVUNMA ARACIDIR"

Bülbül, genelgenin Anayasanın 20. maddesinde yer alan kişisel verilerin korunması hakkına ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa dayandırıldığını belirterek, “İktidar kişisel verilere ve 2559 sayılı kanuna bu kadar önem veriyorsa önce kişisel verilerin nasıl kullanıldığı belli olmayan güvenlik soruşturmasına, 2559 sayılı Kanuna aykırı olarak, dur ihtarı bile yapmadan fiziki kuvvet ve silah kullanan polise baksın. Yurttaşın ifade özgürlüğü, yaşam hakkı, vücut bütünlüğü, toplanma ve yürüyüş hakkı ihlal edilirken görüntü almak kendini savunma aracıdır. Yurttaşın görüntü alması polis şiddetinin kanıtlarıdır ve bunu genelgeyle ile yok edemezler. Kimse kanun çerçevesinde görevini yapan polisi ifşa etmek istemez. Ortada bir hukuksuzluk var ve bu hukuksuzluk giderilmiyor ki yurttaşlar sesini duyurmak istiyor. Siz polis şiddetini sona erdirirseniz zaten yurttaşın kamerayla, sesle yaşanan ihlali ortaya çıkarma, kendini savunma gibi bir amacı olmaz. Bu durumda iktidara göre şiddet uygulamak suç oluşturmuyor ama faili ifşa etmek suç oluşturuyor” dedi.

'GENELGE' CUMHURİYETİ

Hak ve özgürlüklerin genelgelerle kısıtlanamayacağını vurgulayan Bülbül, “Türkiye Cumhuriyeti artık 'Genelgeler Cumhuriyeti' oldu. Kanun değişikliği gereken her iş genelgelerle oldu bittiye getiriliyor. Hak ve özgürlükler ancak kanunla sınırlanabilir. Böylesine bir tedbirin genelgeyle getirilmesi ne uzaktan ne de yakından hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmıyor” dedi.







