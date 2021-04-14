Hastane bahçesinde polis şiddetine uğrayan Cesurer, 10 gün iş göremezlik raporu aldı

14 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

İddiaya göre olay 3 Nisan Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Kadirli Devlet Hastanesi acil servis önünde oldu. Yaşanan olayı gazetemize anlatan Cesurer, “Hastanenin tomografi bölümünde çalışıyorum. O gün nöbetteydim, akşamüstü mola verdik, hasta yoğunluğu çok fazlaydı. Servisi ilaçladık ve dışarı çıktım. Bu sırada görevli polisler bir şahsı ekip otosuna bindiriyordu. Ceketli sivil biri geldi ve bana dedi dedi ki ‘Burayı boşalt.’ Ben de ‘Zaten kenardayım, hem burada çalışıyorum, nöbetteyim’ dedim. Herhalde beni duymadı ya da duymak istemedi. ‘Ben sana burayı boşalt demiyor muyum’ dedi. Üzerime yürüdü ve boğazıma sarıldı. Bunu gören diğer kişiler de üzerime geldiler ve beni yere yatırdılar, darp ettiler, biber gazı sıktılar” iddiasında bulundu. Daha sonra hastane personelinin araya girdiğini anlatan Cesurer, “Hastane personeli ayırmaya çalışmış, bizim arkadaşımız ‘Burada çalışıyor’ demiş, onlar da tartaklanmış. Sonra da hastanenin polisi dışarı çıkmış ve onlar ayırmış. Beni yere yatırıp ters kelepçe takmışlardı, onu çıkardılar. Şikâyetçi oldum, darp raporu aldım” ifadelerini kullandı.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

10 günlük iş göremezlik raporu aldığını anlatan Cesurer, şöyle devam etti: “Bana saldıran tüm kişiler hakkında şikâyetçi oldum, sonradan öğrendim ki polislermiş. Sağlıkta şiddetin devlet memurlarından gelmesini de şiddetli kınıyorum. Olmaması gereken bir durumdu. Ortada hiçbir şey yokken bunların yaşanması üzücü. Bana diyebilirdi ki ‘Kimliğini göster’ ben de ‘Buyur abi’ derdim. Belki stresin içindeydi o da ama bu darpla, şiddetle çözülmez. Savcılığa giderek suç duyurusunda da bulunacağım. Hastane de beyaz kod verdi, hastane yönetimi de suç duyurusunda bulunacak.”