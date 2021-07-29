CHP'li Bülbül'den "Kıbrıs'a 8 uçak, yanan Manavgat'a 2 uçak" tepkisi
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının yangınlara müdahale konusundaki eksikliğine dikkat çekti ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi istifaya davet etti. Bülbül, "Kıbrıs’a şatafatla 8 uçakla git. Manavgat yanıyor ve sadece 2 uçakla müdahale ediliyor" dedi.
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, THK’nin elinde bulunan uçakların hangarda bekletilmesini bir kez daha gündeme getirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, 3 yıldır bu konu hakkında milletvekillerinin yönelttiği 14 soru önergesine rağmen neden THK'nin uçaklarını kullanmadığını açıklamadığını belirten Bülbül, şu açıklamayı yaptı:
“THK'nın yangın uçaklarını hangarda çürütüp Rusya’dan günlük 1,3 milyona yangın söndürme uçağı kirala. Parasını da ödeme. Uçmasınlar. Kıbrıs’a ise şatafatla 8 uçakla git. Manavgat yanıyor ve sadece 2 uçakla müdahale ediliyor. Bunu da yaparsa anca AKP yapar. Görevini yerine getiremeyen Pakdemirli derhal istifa etmelidir.”
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