CHP'li Bülbül'den "Kıbrıs'a 8 uçak, yanan Manavgat'a 2 uçak" tepkisi

29 Temmuz 2021 Perşembe, 11:28

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, THK’nin elinde bulunan uçakların hangarda bekletilmesini bir kez daha gündeme getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, 3 yıldır bu konu hakkında milletvekillerinin yönelttiği 14 soru önergesine rağmen neden THK'nin uçaklarını kullanmadığını açıklamadığını belirten Bülbül, şu açıklamayı yaptı:

“THK'nın yangın uçaklarını hangarda çürütüp Rusya’dan günlük 1,3 milyona yangın söndürme uçağı kirala. Parasını da ödeme. Uçmasınlar. Kıbrıs’a ise şatafatla 8 uçakla git. Manavgat yanıyor ve sadece 2 uçakla müdahale ediliyor. Bunu da yaparsa anca AKP yapar. Görevini yerine getiremeyen Pakdemirli derhal istifa etmelidir.”