CHP'li Bülbül'den Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe tepki
CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, bugün Resmi Gazetede yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmeliğe “Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar” ibaresinin eklenmesi hakkında açıklama yaptı. Bülbül, kanunilik ilkesini ihlal ettiğini vurguladı.
“Yönetmeliğin dayandığı Kanunda yükümlüler tanımlanmış durumda. Bunlar dışında belirlenecek yükümlülerin de Cumhurbaşkanınca tespit edileceği kanunda ifade edilmiş” diyen Bülbül, “Esas olan, Anayasa'nın 123. maddesi uyarınca idarenin kanuniliğidir. Hüküm altına alınan hususların çerçevesi kanunla çizilmeli, yönetmeliğe bırakılmamalıdır. Ayrıca, Anayasanın 2. ve 7. maddelerindeki hukuk devleti ilkesi ve yasama yetkisi de ihlal ediliyor. Mevcut fıkra tabi ki hiçbir kanuni sınır tanımıyor ve cumhurbaşkanı kimler kanun çerçevesinde yükümlü, kimler değil belirleyebiliyor. Bu sefer de “Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar”ı yükümlü tanımlamak istemiş ve bu durum yasama faaliyeti olmaksızın mevzuata girmiş. Ucube sistemin anayasaya aykırılıklarının bir örneği daha” dedi.
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