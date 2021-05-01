CHP'li Bülbül'den Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe tepki

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:34

“Yönetmeliğin dayandığı Kanunda yükümlüler tanımlanmış durumda. Bunlar dışında belirlenecek yükümlülerin de Cumhurbaşkanınca tespit edileceği kanunda ifade edilmiş” diyen Bülbül, “Esas olan, Anayasa'nın 123. maddesi uyarınca idarenin kanuniliğidir. Hüküm altına alınan hususların çerçevesi kanunla çizilmeli, yönetmeliğe bırakılmamalıdır. Ayrıca, Anayasanın 2. ve 7. maddelerindeki hukuk devleti ilkesi ve yasama yetkisi de ihlal ediliyor. Mevcut fıkra tabi ki hiçbir kanuni sınır tanımıyor ve cumhurbaşkanı kimler kanun çerçevesinde yükümlü, kimler değil belirleyebiliyor. Bu sefer de “Kripto varlık ve hizmet sağlayıcılar”ı yükümlü tanımlamak istemiş ve bu durum yasama faaliyeti olmaksızın mevzuata girmiş. Ucube sistemin anayasaya aykırılıklarının bir örneği daha” dedi.