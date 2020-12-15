CHP'li Bülent Tezcan'dan 'Altun' cezalarına tepki
CHP Aydın milletvekili Bülent Tezcan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na istenen hapis cezası ve gazetemize yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un talebiyle açılan davalara sert tepki gösterdi. Tezcan, "Saray rejimine sesleniyorum: 81 il başkanımıza, seksen bir bin yıl ceza isteseniz de konuşmaya devam edeceğiz, söylemeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasının ardından, Tezcan, konuyu meclis gündemine getirdi. Tezcan genel kurulda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli arkadaşlar, bir bakanın istifasını 1.780 televizyon kanalından 5 tanesi ancak verebildi. Böyle bir medya üzerinde vesayet düzeni kuruldu. Cumhuriyet gazetesine 55 ilan cezası ve sarayın propaganda bakanıyla ilgili haber yaptı diye hapis cezası, mahkemede yargılanıyor, ceza davası açıldı.
Basın İlan Kurumu olmuş basın infaz kurumu ve son noktada, şimdi, İstanbul İl Başkanımız hakkında beyefendinin kaçak yapılarını takip etti diye on buçuk yıl hapis cezası isteniyor. Bakın, buradan bütün Türkiye'ye sesleniyorum, saray rejimine sesleniyorum: Değil İstanbul İl Başkanımıza, 81 il başkanımıza, seksen bir bin yıl ceza isteseniz de konuşmaya devam edeceğiz, söylemeye devam edeceğiz."
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