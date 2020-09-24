CHP'li Bulut: Pandemide deprem sigortasına yapılan zam hangi vicdanla bağdaşıyor?

24 Eylül 2020 Perşembe, 12:40

CHP'li Bulut, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak' ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde zorunlu deprem sigortasına yapılan artışı gündeme getirdi. Sigorta bedelinin milyonlarca vatandaşın pandemi nedeniyle gelir kaybına uğradığı bir dönemde artmasını eleştiren Bulut, “2020 yılına ilişkin artış oranının yüzde 20 düzeyinde olmasına karşın son günlerde zorunlu deprem sigortasını yenileyen vatandaşlar rekor düzeydeki fiyat artışlarıyla karşılaşmaya başladı” dedi.

“BU ZAMLAR VİCDANSIZLIKTIR”

TÜİK' in açıklamalarına karşın enflasyon yüzde 12 iken zorunlu deprem sigortası poliçelerinin geçen yıla oranla neden yüzde 80'lere kadar zamlandığının açıklanmasını isteyen Bulut, “Pandemi döneminde milyonlarca kişi gelir kaybına uğradı, birçok vatandaşımız işsiz kaldı. İğneden ipliğe gelen zamlarla birlikte vatandaş ayın sonunu getiremez oldu. Böyle olağanüstü bir dönemde iktidardan vatandaşı, esnafı koruyucu tedbirler almasını beklenir. Ancak iktidar sanki vatandaşın hiç geçim sıkıntısı yokmuş gibi, bütçe açığını geçim derdindeki halkın sırtına yüklemeye devam ediyor. Vatandaşın aynı metrekare evine geçen seneye oranla yüzde 100’e varan zamlı oranlarda DASK poliçesi düzenleniyor ve haksız bir kazanç sağlanıyor. Geçim sıkıntısındaki vatandaşın sırtına yüklenen bu zamlar vicdansızlıktır. Bir an önce bu zamlar geri alınmalı, iktidar zor durumda olan vatandaşı ve esnafı ekonomik olarak koruyucu politikalara hayata geçirmelidir” şeklinde konuştu.

CHP'li Bulut, Bakan Albayrak’tan şu sorulara yanıt istedi:

Bugüne kadar ne kadar DASK parası toplanmıştır?

DASK parasının ne kadarı depremden zarar gören vatandaşlara dağıtılmıştır?

DASK paraları hangi fonda değerlendirilmektedir? Herhangi bir yere harcanmış mıdır/nerelere harcanmıştır?

TÜİK’in açıklamalarına göre enflasyon yüzde 12 iken DASK poliçelerinin geçen seneye oranla yüzde 80’lere kadar zamlanmasının gerekçesi nedir?

Yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlenmişken, pandemide kamunun ürettiği bir hizmete yüzde 80'e yakın zam yapması hangi vicdanla bağdaşmaktadır?

En az 6,2 milyon kişinin gelir kaybına uğradığı pandemi döneminde, bu zamların geri alınmasına ilişkin bir çalışmanız olacak mıdır?



