Üretici: 'Bizi terörist ilan edenler nerede?'

31 Ocak 2021 Pazar, 11:29

Eskişehir’in Mahmudiye İlçesi Çal Köyünde soğan üreticileri tarlada 1 liraya ürettiği soğanı, 60 kuruşa satamamaktan dertli. Üreticiler, kendilerini dinlemeye gelen Çakırözer’e sıkıntılarını anlatırken, “Geçmiş yıllarda depolarımıza baskın yapıp bizi terörist ilan edenler şu anda neden gelip sormuyorlar” diye yaşadıkları durumdan mağdur olduklarını söyledi.

“BORÇLARIMIZI NASIL ÖDEYECEĞİZ”

Mahmudiye’nin Çal Mahallesi’nde soğanı depoda kalan üreteci Erdal Özçelik, “Tarlada 1 liraya sattığımız soğanı, şimdi 60 kuruşa satamıyoruz. Geçmiş yıllarda elimizde kalmıyordu. Traktörümün borcu var. Soğanları satarsam borcumu ödeyeceğim. Satamazsam kalacak” dedi.

“500 TONDAN 1 KİLO SATAMADIK”

Çiftçi Erhan Ertürk ve Battal Saçan ise, “Şu anda perişan durumdayız. Artık bunaldık. 500 ton malımız var, 1 kilo satamadık. Satamazsak Mart ayından sonra bu ürünleri dökeceğiz. Çözüm ihracatta. Bize ihracat yolları gösterilsin” dedi.

“BİZİ TERÖRİST İLAN EDENLER, ŞİMDİ NEREDE?”

Kendisi de üretici olan Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan da şunları söyledi;

“Soğanın maliyeti 1 lira 20 kuruş. Gübre, ilaç, girdi fiyatları var. İşçilik var. Biz diyoruz ki geçmiş yıllarda depolarımıza baskın yapıp bizi terörist ilan edenler şu anda neden gelip sormuyorlar. Biz bunları satıp tarım krediye, bankalara, özel sektöre borçlarımız ödeyeceğiz."

"MESELE TARIM MESELESİ, GIDA MESELESİ"

Yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçilerin mağdur olduğunu belirten Çakırözer, çiftçilerin içinde bulundukları durumu şöyle anlattı:

“Sadece 1 üreticimizin deposunda yaklaşık 150 ton soğan bekliyor. Üretici şu anda büyük zararda. Topraktan ilk çıkardığında değeri 1 lira, 1 lira 20 kuruş olan soğan şu anda 60, 70 kuruşa satıcı bulamıyor. Üretici ektiği için zarar ediyor. Ekmemiş olsa belki 50, 60 bin lirası cebinde kalacaktı. Şimdi harcamalarının karşılığını alamıyor. Yanlış tarım politikaları sonucunda çiftçiler mağdur durumda. Zamanında ihraç edilemeyen ve depolarda kalan ürün şu an alıcı bekliyor ve çürümeye başladı bile. Bu mesele soğan meselesi değil, Türkiye çiftçisinin meselesi. Gıda meselesi, tarım meselesi. Devlet çiftçinin sesini duymak, soğan üreticisine destek olmak zorunda.”