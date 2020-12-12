CHP’li Cemal Sataloğlu, yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu: İHH’ye bedava ilan cezası
AKP’li belediye, kendi reklam alanlarını AKP’ye yakın vakıflardan İHH’ye ücretsiz verilmesinin ortaya çıkması üzerine ceza kesmek zorunda kaldı.
AKP’li Beykoz Belediyesi, kendi reklam alanlarını AKP’ye yakın vakıflardan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’na (İHH) ücret almadan kullandırması ortaya çıkınca vakfa ceza kestiği ortaya çıktı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın vakfa ücretsiz kullanma konusu meclise geldiğinde, “İHH gelsin bin kere açsın, bin kere ücret almayacağız” demişti.
Beykoz Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2019 yılı Denetim Raporu’na muhalefet şerhi koyan CHP’li Meclis üyesi Cemal Sataloğlu, “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından ilçe belediyesi ve belediye encümeni hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Dilekçede yer alan tespitlerden biri de belediyenin kendi reklam alanlarını İHH ücret almadan kullandırmasıydı. Sataloğlu, sorumlu kişiler hakkında kamu davaları açılarak cezalandırılmalarını istemişti.
‘İTİRAF ETTİLER’
Sataloğlu, konuya ilişkin bir soru önergesi de vermişti. Önerge Beykoz Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 27 Kasım’da yanıtlandı. Yazıda “İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı adına müdürlüğümüzce yapılan rutin kontroller neticesinde 14 Eylül’de ilan ve reklam vergisi ile ilgili yoklama gişi düzenlemiş olup; tutulan yoklamaya istinaden tahakkuk, vergi ve ceza ihbarnamesi ilgilisine gönderilmiştir” denildi. Sataloğlu, “Önergeye verdikleri cevap ile kanuna muhalefet işlem yaptıklarını itiraf ettiler” diye konuştu.
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