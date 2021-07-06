CHP'li Çeviköz: Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlamaya heveslenmek, Mehmetçiği ateşe atmaktır

CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı, emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz , Türkiye'nin Afganistan'daki askerlerini geri çekmemesini eleştirerek " Taliban, Afganistan'ın bir gerçeğidir. Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlamaya heveslenmek, Mehmetçiği ateşe atmaktan başka bir şey değildir " dedi.

CHP'li Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki askerlerini geri çekmemesini değerlendirdi.

Çeviköz, "Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlamaya heveslenmek, Mehmetçiği ateşe atmaktan başka bir şey değildir. Böyle bir görev üstlenilmesini uygun bulmuyoruz. CHP olarak, askerlerimizin Taliban ile karşı karşıya gelmesini, Afganistan halkı ile tarihi kardeşlik ilişkilerimizin zedelenmesini, Mehmetçiğin can güvenliğinin tehlikeye atılmasını istemiyoruz" dedi.

'AFGANİSTAN’LA İLİŞKİLERİ ZEDELEYECEKTİR'

Çeviköz, "Taliban, Afganistan’ın bir gerçeğidir. Taliban ile bu şekilde karşı karşıya gelmek Türkiye ile Afganistan arasındaki köklü, tarihi kardeşlik ilişkilerini zedeleyecektir" diye konuştu. Çeviköz, şunları söyledi:

"Türkiye’nin destek istediği Pakistan, bu desteği sağlamaktan kaçınıyor. İktidar, NATO güçlerinin çekilmesinin ardından askerlerimizin orada bulunmasını, Türkiye’nin daha önce üstlendiği görevlerin devamı gibi göstermek istiyor. Oysa Türkiye’nin Afganistan’daki askeri varlığı, sadece Afganistan güvenlik kuvvetlerine eğitim, yardım ve destek amacıyla muharip unsur içermeyen bir varlıktı. Türkiye’nin icra ettiği görevin kapsamı nettir ve söz konusu görev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararları çerçevesinde NATO tarafından üstlenilen yardımlarla ilgilidir. Artık görevin devam etmesinin zarureti ortadan kalkmıştır."

Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, 11 Eylül'den sonra ülkede kalacak tüm yabancı askerlerin 'işgal gücü muamelesi göreceği' uyarısında bulunmuştu. Şahin, "Tüm yabancı güçler, üstleniciler, danışmanlar, eğitmenler, ülkeden çekilmeli. Çünkü bir ihlal olan işgalin parçasıydılar" demişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlamasında öncü rol oynaması konusunda uzlaştığını açıklamıştı.

ABD ve NATO'ya bağlı birlikler, Afganistan'dan 11 Eylül saldırılarının yıldönümüne dek çekilmeyi planlıyor.